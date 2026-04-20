iCar V23 Pro Plus Collector Series Mulai Diserahkan ke Konsumen

JAKARTA – iCar Indonesia mulai menyerahkan unit V23 Pro Plus Collector Series kepada para pelanggan. Model ini sebelumnya telah diperkenalkan dan dibuka pemesanannya pada pameran International Indonesia Motor Show (IIMS) 2026.

President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo menjelaskan iCar V23 Pro Plus Collector Series adalah bentuk apresiasi kepada para pelanggan yang telah mempercayai iCar sejak awal.

"Momen handover ini juga menjadi fondasi dalam membangun komunitas pengguna iCAR yang solid di Indonesia. Acara ini turut menandai bergabungnya para pemilik pertama ke dalam V23 Initial Pioneers (VIP), sebuah lingkaran eksklusif yang akan membentuk perjalanan V23 di Indonesia,” tutur Zeng Shuo.

Dari sisi eksterior, kehadiran Collector Series Badge menjadi penanda eksklusivitas dan yang membedakan varian ini. Ini dipadukan dengan velg retro chrome dan ban AT.

Berbagai elemen fungsional turut dihadirkan, seperti soft-close door serta electric folding mirror yang menambah kepraktisan terutama di area perkotaan.