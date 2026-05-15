HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Bensin Runtuh di China, Cuma Ada 1 Model Masuk Daftar 10 Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:40 WIB
Penjualan Mobil Bensin Runtuh di China, Cuma Ada 1 Model Masuk Daftar 10 Terlaris (Ilustrasi/Dok Car News China)
JAKARTA - Penjualan kendaraan energi baru (NEV) di China terus melonjak. Bahkan pada April 2026, penetrasi NEV mencapai 61,4%, seiring menurunnya penjualan mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE). 

Melansir Car News China, Jumat (15/5/2026), pasar otomotif China mencapai tonggak sejarah baru pada April 2026, dengan tingkat penetrasi ritel Kendaraan Energi Baru (NEV) melampaui 60% untuk pertama kalinya dalam sejarah. 

Menurut peringkat penjualan ritel terbaru dari Dongchedi dan data dari Asosiasi Mobil Penumpang China (CPCA), hanya ada satu kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) yang masuk dalam daftar sepuluh terlaris.

Pada bulan April, sembilan dari sepuluh model penumpang terlaris di China adalah kendaraan listrik atau plug-in hybrid. Geely Binyue (Coolray di pasar internasional) menjadi satu-satunya mobil ICE yang masuk daftar 10 mobil terlaris di China pada April 2026. Mobil tersebut menempati urutan 8. 

Berikut 10 mobil terlaris di China pada April 2026: 

Geely Xingyuan (Geely Galaxy EX2): 34.727 unit
Xiaomi SU7: 26.826 unit
Tesla Model Y: 22.990 unit
Li Auto i6: 21.024 unit
Changan Qiyuan (Nevo) Q05: 15.814 unit
BYD Sealion 06 EV: 15.659 unit
BYD Yuan Up: 15.658 unit
Geely Coolray (ICE): 14.923 unit
Leapmotor A10: 14.372 unit
BYD Dolphin: 14.218 unit

Hal ini menandai penurunan pesat bagi mobil berbahan bakar bensin, yang menduduki lima posisi di sepuluh besar pada Maret 2026, dan tujuh posisi pada Januari.

 

