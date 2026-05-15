Penjualan Mobil Bensin Runtuh di China, Cuma Ada 1 Model Masuk Daftar 10 Terlaris

JAKARTA - Penjualan kendaraan energi baru (NEV) di China terus melonjak. Bahkan pada April 2026, penetrasi NEV mencapai 61,4%, seiring menurunnya penjualan mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE).

Melansir Car News China, Jumat (15/5/2026), pasar otomotif China mencapai tonggak sejarah baru pada April 2026, dengan tingkat penetrasi ritel Kendaraan Energi Baru (NEV) melampaui 60% untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Menurut peringkat penjualan ritel terbaru dari Dongchedi dan data dari Asosiasi Mobil Penumpang China (CPCA), hanya ada satu kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) yang masuk dalam daftar sepuluh terlaris.

Pada bulan April, sembilan dari sepuluh model penumpang terlaris di China adalah kendaraan listrik atau plug-in hybrid. Geely Binyue (Coolray di pasar internasional) menjadi satu-satunya mobil ICE yang masuk daftar 10 mobil terlaris di China pada April 2026. Mobil tersebut menempati urutan 8.

Berikut 10 mobil terlaris di China pada April 2026:

Geely Xingyuan (Geely Galaxy EX2): 34.727 unit

Xiaomi SU7: 26.826 unit

Tesla Model Y: 22.990 unit

Li Auto i6: 21.024 unit

Changan Qiyuan (Nevo) Q05: 15.814 unit

BYD Sealion 06 EV: 15.659 unit

BYD Yuan Up: 15.658 unit

Geely Coolray (ICE): 14.923 unit

Leapmotor A10: 14.372 unit

BYD Dolphin: 14.218 unit

Hal ini menandai penurunan pesat bagi mobil berbahan bakar bensin, yang menduduki lima posisi di sepuluh besar pada Maret 2026, dan tujuh posisi pada Januari.