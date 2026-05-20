Intip Spesifikasi Chery Q, Mobil Listrik Compact yang Dibanderol Rp200 Jutaan

JAKARTA - Chery Q resmi diperkenalkan untuk pasar Indonesia. Mobil listrik compact ini siap bersaing dengan BYD Atto 1 hingga Geely EX2.

Diketahui, Chery Q diperkenalkan pada ajang Indonesian Idol 2026 pada Senin (18/5/2026). Model ini melengkapi line up mobil listrik Chery di Tanah Air.

"Chery Q kami hadirkan dengan memahami mendalam terhadap ekosistem mobilitas di Indonesia, mulai dari kelegaan ruang kabin, smart cockpit, teknologi fast charging, hingga sistem keselamatan komprehensif. Melalui sinergi keunggulan tersebut, kami menghadirkan Smart Compact EV yang paling relevan bagi gaya hidup urban yang progresif,” ujar President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo.

Spesifikasi Chery Q

Chery Q hadir dengan pengalaman berkendara yang lebih personal melalui desain dan fitur personalisasi. Untuk memperkuat personalisasi, Chery Q hadir dengan tiga pilihan warna, yaitu Dusk Purple, Oat Latte, dan Spark White.

Chery Q juga menghadirkan pengalaman interior yang lebih intuitif melalui square dashboard yang membentuk konsep smart cockpit. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan head unit melalui antarmuka interaktif (UI) sesuai preferensi personal.

Di balik dimensi kompaknya, Chery Q menawarkan rear leg room 977 mm dan head room 985 mm, sehingga penumpang dapat menikmati ruang kabin yang lebih nyaman.

Selain itu, Chery Q dibekali melalui rear trunk hingga 1.450 liter serta front trunk (frunk) 70 liter dengan drain valve. Secara total, Chery Q didukung 38 kompartemen penyimpanan.

Di sisi lain, Chery Q hadir dengan jarak tempuh hingga 400 km NEDC per pengisian penuh. Mobil listrik compact ini juga didukung fitur teknologi fast charging yang mampu mengisi daya 30% hingga 80% hanya dalam 16,5 menit.

Model teranyar Chery di Indonesia ini juga dibekali Autonomous Parking Assist (APA) yang mengintegrasikan sensor radar dan HD Panoramic Camera 540°. Fitur lainnya adalah Power Folding Side Mirrors.

Dari sisi keselamatannya, model ini memiliki struktur Super Safe Frame dengan 82% rangka berbahan high-strength steel. Perlindungan ini diperkuat dengan 6 airbags dan baterai dengan sertifikat IP68 waterproof & dustproof.