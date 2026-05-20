Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Spesifikasi Chery Q, Mobil Listrik Compact yang Dibanderol Rp200 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |17:36 WIB
Intip Spesifikasi Chery Q, Mobil Listrik Compact yang Dibanderol Rp200 Jutaan
Intip Spesifikasi Chery Q, Mobil Listrik Compact yang Dibanderol Rp200 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Chery Q resmi diperkenalkan untuk pasar Indonesia. Mobil listrik compact ini siap bersaing dengan BYD Atto 1 hingga Geely EX2. 

Diketahui, Chery Q diperkenalkan pada ajang Indonesian Idol 2026 pada Senin (18/5/2026). Model ini melengkapi line up mobil listrik Chery di Tanah Air. 

"Chery Q kami hadirkan dengan memahami mendalam terhadap ekosistem mobilitas di Indonesia, mulai dari kelegaan ruang kabin, smart cockpit, teknologi fast charging, hingga sistem keselamatan komprehensif. Melalui sinergi keunggulan tersebut, kami menghadirkan Smart Compact EV yang paling relevan bagi gaya hidup urban yang progresif,” ujar President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo.

Spesifikasi Chery Q

Chery Q hadir dengan pengalaman berkendara yang lebih personal melalui desain dan fitur personalisasi. Untuk memperkuat personalisasi, Chery Q hadir dengan tiga pilihan warna, yaitu Dusk Purple, Oat Latte, dan Spark White. 

Chery Q juga menghadirkan pengalaman interior yang lebih intuitif melalui square dashboard yang membentuk konsep smart cockpit. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan head unit melalui antarmuka interaktif (UI) sesuai preferensi personal. 

Di balik dimensi kompaknya, Chery Q menawarkan rear leg room 977 mm dan head room 985 mm, sehingga penumpang dapat menikmati ruang kabin yang lebih nyaman.

Selain itu, Chery Q dibekali melalui rear trunk hingga 1.450 liter serta front trunk (frunk) 70 liter dengan drain valve. Secara total, Chery Q didukung 38 kompartemen penyimpanan.

Di sisi lain, Chery Q hadir dengan jarak tempuh hingga 400 km NEDC per pengisian penuh. Mobil listrik compact ini juga didukung fitur teknologi fast charging yang mampu mengisi daya 30% hingga 80% hanya dalam 16,5 menit. 

Model teranyar Chery di Indonesia ini juga dibekali  Autonomous Parking Assist (APA) yang mengintegrasikan sensor radar dan HD Panoramic Camera 540°. Fitur lainnya adalah Power Folding Side Mirrors.

Dari sisi keselamatannya, model ini memiliki struktur Super Safe Frame dengan 82% rangka berbahan high-strength steel. Perlindungan ini diperkuat dengan 6 airbags dan baterai dengan sertifikat IP68 waterproof & dustproof.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/15/3219387/chery_q-zQEl_large.jpg
Chery Q Resmi Diperkenalkan Lewat Panggung Indonesian Idol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/15/3210222/chery_tiggo_cross_csh_terbakar-lLNB_large.jpg
Ini Spesifikasi Mobil Chery Tiggo Cross CSH yang Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/15/3210086/chery_tiggo_cross_csh-nGi2_large.jpg
Chery Buka Suara soal Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/15/3210015/chery_tiggo_cross_csh_terbakar-jcl2_large.jpg
Viral Mobil Chery Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/15/3197091/chery-dIEm_large.jpg
Gencar Ekspansi, Diler Chery Kini Tersebar di 74 Titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/15/3185387/chery_tiggo_8_csh_varian_comfort_dan_awd-gYjA_large.jpg
2 Varian Baru Chery Tiggo 8 CSH Meluncur, Intip Spesifikasi dan Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement