Penjualan Honda Anjlok hingga 48% di China, Produksi Sejumlah Model Akan Dihentikan (Ilustrasi/Car News China)

JAKARTA - Penjualan Honda di China terus menurun pada April 2026. Pada bulan lalu, total Honda menjual 22.595 unit.

1. Penjualan Honda Anjlok

Jumlah tersebut turun 48,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penjualan kumulatif Honda pada Januari hingga April mencapai 145.065 kendaraan. Jumlah itu juga turun 28% dari periode yang sama tahun lalu, menurut laporan Sina Finance.

Melansir Car News China, Selasa (19/5/2026), Honda beroperasi di China melalui dua perusahaan patungan, yaitu GAC Honda dan Dongfeng Honda. Masing-masing bertanggung jawab atas produksi, penjualan, dan jaringan diler terpisah untuk kendaraan bermerek Honda.

2. Hentikan Produksi Sejumlah Model

SUV kompak GAC Honda ZR-V, yang diluncurkan di China pada Agustus 2022, sebagian besar telah menghilang dari saluran promosi ritel aktif karena diler terus menghabiskan stok tersisa.

Data tingkat platform dari situs otomotif China, seperti Dongchedi dan Autohome, menunjukkan tidak ada bukti jelas alokasi produksi baru dalam sistem pemesanan diler. Sementara unit stok yang tersisa telah mengalami diskon signifikan menjadi sekitar 84.800 yuan atau sekitar Rp220 juta, turun dari harga peluncuran sekitar 210.000 yuan atau sekitar Rp547 juta.

ZR-V termasuk di antara beberapa model Honda di China yang telah memasuki status hanya stok atau penghentian produksi de facto, berdasarkan ketersediaan sistem dealer dan pengurangan alokasi pabrik yang terkait dengan penyesuaian kapasitas yang lebih luas di operasi GAC Honda Guangzhou.

Honda Fit hatchback, yang pertama kali diproduksi di Tiongkok pada 2003, telah memasuki fase penutupan pesanan menurut beberapa pemberitahuan diler China dan laporan media otomotif.

Sumber-sumber, termasuk Sina Finance dan komunikasi diler yang dikumpulkan, menunjukkan penerimaan pesanan baru dihentikan pada awal 2026, dengan aktivitas yang tersisa terbatas pada unit inventaris yang ada.

Hatchback LIFE Dongfeng Honda, yang diperkenalkan pada tahun 2020 sebagai model saudara dari Fit, juga mengalami hal serupa. Penjadwalan produksinya dihapus dari saluran perencanaan aktif, dengan penjualan terutama terbatas pada stok dealer yang tersisa.