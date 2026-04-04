Honda Stylo Punya Warna Spesial Baru, Segini Harganya

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan pilihan warna terbaru pada skutik New Honda Stylo 160. Warna baru ini untuk memperkuat karakter modern klasik dengan sentuhan retro.

Pilihan varian ABS spesial terbaru dibalut warna Burgundy. Tampilan varian spesial ini dilengkapi berbagai kombinasi, seperti penggunaan seat two-tone, step floor berwarna coklat gelap, emblem Stylo berwarna copper yang senada dengan pegangan belakang. Tampilan ini dilengkapi Garnish Side Body dan Headlight Cap berwarna black chrome.

Pada varian warna tipe ABS juga diberikan pilhan warna terbaru yaitu Royal Blue dan Royal Brown. Ini melengkapi pilihan warna yang telah tersedia sebelumnya, yaitu Royal Green.

Pada ubahan kali ini, tipe ABS menggunakan warna hitam untuk suspensi depan dan pegangan belakang. Lis lampu depan dikombinasikan warna silver yang baru.

Sementara untuk tipe CBS balutan warna Glam White teranyar melengkapi jajaran warna yang telah ada sebelumnya, yaitu Glam Black dan Glam Beige. Pada tipe ini, warna silver digunakan pada suspensi depan dan pegangan belakang.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan pilihan warna terbaru pada New Honda Stylo 160 untuk menjawab kebutuhan konsumen yang ingin tampil percaya diri dan bergaya saat berkendara, dengan sentuhan kemewahan.

“Kami berharap penambahan pilihan warna terbaru pada New Honda Stylo 160 ini dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin elegan, serta membuat pengendaranya tampil menjadi pusat perhatian di jalan dengan performa mesin yang bertenaga,” ujar Octa, dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).