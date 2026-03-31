Honda Prospect Motor Punya Presiden Direktur Baru, Intip Perjalanan Kariernya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |16:23 WIB
Honda Prospect Motor Punya Presiden Direktur Baru, Intip Perjalanan Kariernya
Honda Prospect Motor Punya Presiden Direktur Baru, Intip Perjalanan Kariernya (Dok HPM)
JAKARTA – PT Honda Prospect Motor hari ini mengumumkan presiden baru. Masanao Kataoka kini mengemban jabatan President Director Honda Prospect Motor. 

Ia menjadi suksesor Shugo Watanabe yang telah memimpin perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Serah terima jabatan digelar di kantor HPM, Jakarta, Senin (30/3/2026). 

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di Honda di berbagai bidang, Masanao Kataoka akan memimpin Honda di Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri otomotif yang semakin dinamis.

Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi Honda secara global, dengan potensi pertumbuhan yang besar serta karakter pasar yang terus berkembang. 

“Saya merasa terhormat dapat dipercaya untuk memimpin Honda di Indonesia. Indonesia selalu menjadi salah satu pasar yang sangat penting bagi Honda secara global, dengan potensi yang besar serta lanskap industri otomotif yang sangat dinamis," ujar Masanao Kataoka, dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

"Saya ingin terus membawa Honda tumbuh bersama konsumen di Indonesia dengan menghadirkan pengalaman mobilitas yang menyenangkan, andal, dan relevan di setiap tahap kehidupan mereka,” ucapnya. 

Kataoka memulai kariernya di Honda pada tahun 2000. Ia memiliki pengalaman luas di berbagai fungsi strategis dalam bisnis otomotif Honda. 

Ia pernah terlibat dalam bidang Marketing & Sales di Filipina dan Malaysia, sebelum kemudian berfokus pada Product Planning di Jepang. 

Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga bertanggung jawab dalam Life Cycle Business Planning serta Automobile Business Strategy, dengan fokus pada pengembangan portofolio produk yang selaras dengan perubahan kebutuhan konsumen serta dinamika industri otomotif global. 

Selain itu, Kataoka memiliki pengalaman bekerja di beberapa pasar di kawasan Asia, termasuk Filipina dan Malaysia, yang memberinya perspektif luas mengenai karakter pasar serta ekspektasi konsumen di kawasan ASEAN.

 

