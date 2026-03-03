Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Model Baru Honda Terdaftar di Indonesia, Diduga Mobil Listrik Super One

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |17:41 WIB
Model Baru Honda Terdaftar di Indonesia, Diduga Mobil Listrik Super One
Model Baru Honda Terdaftar di Indonesia, Diduga Mobil Listrik Super One (Honda Global)
A
A
A

JAKARTA - Honda telah mendaftarkan model baru untuk pasar otomotif Indonesia. Model baru tersebut adalah mobil listrik. 

Dalam laman Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026, mobil baru tersebut memiliki kode kode JG6 A EV ZZE. Nilai jualnya adalah Rp257 juta. 

Namun, nilai tersebut belum termasuk dengan instrumen pajak dan lain-lainnya. 

Mobil tersebut memiliki kode EV sehingga bertenaga listrik. Diduga model tersebut adalah Honda Super One. 

Honda Super One pernah kepergok tengah tes jalan di Indonesia pada akhir 2025. President Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Shugo Watanabe, menjelaskan soal tes jalan Honda Super One.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/15/3204335/honda-tesv_large.jpg
55 Tahun Eksis di Indonesia, Honda Target Produksi 100 Juta Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/15/3202455/honda-Cd1o_large.jpg
Honda Rombak Struktur Organisasi Besar-besaran, Respons Dinamika Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/15/3198068/penjualan_sparepart_honda-S8AF_large.jpg
Penjualan Sparepart dan Aksesoris Motor Honda di Jakarta-Tangerang Tembus Rp511 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/15/3195279/logo_baru_honda-2AV0_large.jpg
Honda Kenalkan Logo Baru, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/15/3195222/honda_vario_125-YzCa_large.jpg
Wahana Targetkan Honda Vario Terjual 4 Ribu Unit per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/15/3191668/honda-TmEC_large.jpg
Honda Hentikan Sementara Produksi di China Imbas Krisis Semikonduktor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement