JAKARTA - Honda telah mendaftarkan model baru untuk pasar otomotif Indonesia. Model baru tersebut adalah mobil listrik.
Dalam laman Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026, mobil baru tersebut memiliki kode kode JG6 A EV ZZE. Nilai jualnya adalah Rp257 juta.
Namun, nilai tersebut belum termasuk dengan instrumen pajak dan lain-lainnya.
Mobil tersebut memiliki kode EV sehingga bertenaga listrik. Diduga model tersebut adalah Honda Super One.
Honda Super One pernah kepergok tengah tes jalan di Indonesia pada akhir 2025. President Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Shugo Watanabe, menjelaskan soal tes jalan Honda Super One.