IIMS Surabaya 2026 Digelar 26-31 Mei, Diramaikan 40 Merek

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 bakal digelar di Grand City, Surabaya, pada 26-31 Mei. Pameran ini diramaikan lebih dari 40 merek.

Project Manager IIMS, Rudi MF mengatakan, Kota Surabaya, memegang peranan penting dalam perkembangan industri otomotif di Jawa Timur dan Indonesia. Selain didukung ekosistem manufaktur komponen yang memadai, Surabaya juga menjadi pasar strategis untuk industri otomotif.

IIMS Surabaya hadir area pameran seluas 1.788 meter persegi di Exhibition Hall 2 yang akan difokuskan untuk area aftermarket dan passenger car. Secara keseluruhan, IIMS Surabaya 2026 akan menghadirkan total area seluas 12.388 meter persegi. Luas pameran ini mencakup exhibition hall, outdoor area untuk Test Drive dan Test Ride, area Infinite Live, hingga area F&B.

Harapannya, kehadiran IIMS Surabaya dapat menjadi motor penggerak industri otomotif dan industri pendukungnya, sekaligus memberikan efek domino positif bagi perekonomian Surabaya dan sekitarnya.

"Antusiasme masyarakat Surabaya terhadap IIMS terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu, tahun ini kami menghadirkan area yang lebih luas dengan lebih banyak brand, serta pengalaman yang lebih variatif bagi pengunjung," katanya, dikutip Rabu (20/5/2026).

IIMS Surabaya 2026 total akan diramaikan lebih dari 40 brand. Pada lini roda empat diikuti oleh 14 brand seperti BYD, Chery, Daihatsu, GAC Aion, Geely, GWM, Honda, Jaecoo, Jetour, KIA, Polytron, Toyota, VinFast, hingga Wuling.

Sementara untuk roda dua, akan diikuti sekitar 8 brand. Brand itu terdiri atas Alva, Aprilia, Benelli, Benda, Italjet, Morbidelli, Moto Guzzi, Piaggio, QJ Motor, Royal Enfield, Scomadi, Triumph, dan Vespa Satya.



