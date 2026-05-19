Dukung Ekonomi Kreatif, Wamen Ekraf Soroti Perpaduan Modifikasi Motor dan Tato

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |16:08 WIB
Dukung Ekonomi Kreatif, Wamenekraf Soroti Perpaduan Modifikasi Motor dan Tato (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Industri kendaraan roda dua Indonesia memiliki kultur modifikasi yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengendara maupun komunitas yang memodifikasi kendaraannya menjadi lebih personal. 

Kultur modifikasi yang kuat tersebut kini juga bisa lintas bidang, seperti dengan seni tato. Kedua bidang yang lintas sektor itu disatukan dalam festival Inkverse The Body Art Festival 2026. Festival seni tubuh dan budaya tato terbesar di Tanah Air ini didukung penuh Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf). 

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar memandang kegiatan ini sebagai hal penting untuk menyatukan subsektor di bidang ekonomi kreatif. 

"Nah, ini yang kita pengen cukup bagus ya, supaya lebih gampang lintas subsektor," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026). 

Ia menilai kegiatan ini positif untuk para kreator untuk bisa lintas subsektor. 

Terlebih, Irene menjelaskan, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai tato. 

"Indonesia itu kita banyak terkenalnya adalah orang-orang luar terkenal dengan tato ya selalu ngeliatnya ke negara-negara lain. Padahal Indonesia itu adalah tribal community," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026). 

Irene pun menjelaskan, tato yang biasanya dilukis di kulit, kini secara desain bisa ditumpahkan ke sepeda motor.

"Kebayang enggak bisa nato itu di motor sendiri, secara desain.  Jadi it's like, you treat the motor as a human one, it's an art," tuturnya. 

Inkverse 2026 bakal digelar pada 30–31 Mei 2026 di The Brickhall, Fatmawati City Center, Jakarta Selatan. Ajang ini menjadi wadah mempertemukan seniman tato, pecinta otomotif, kolektor, hingga penikmat budaya tato dalam satu ruang. Festival ini diproyeksikan menarik minat 2.500-5.500 pengunjung.

“Seni tato dan bodyart sebenarnya memiliki kesamaan filosofi yang sangat mendasar dengan dunia wrapping. Keduanya sama-sama menjadikan tubuh atau bodi kendaraan sebagai kanvas ekspresi,” kata Project Director & RnD Maxdecal, Nofian Hendra, dalam kesempatan sama.

 

