Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Tips Berkendara Motor saat Ambulans Lewat, Jangan Ikuti di Belakang!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:43 WIB
5 Tips Berkendara Motor saat Ambulans Lewat, Jangan Ikuti di Belakang!
5 Tips Berkendara Motor saat Ambulans Lewat, Jangan Ikuti di Belakang! (Dok Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Suara sirene ambulans yang terdengar dari belakang kadang membuat pengendara, termasuk pemotor bingung. Saat menghadapi situasi ini, janganlah panik atau malah melaju mengikuti di belakang ambulans. 

Ambulans yang membawa pasien dalam kondisi darurat memiliki prioritas utama di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134 dan 135, yang mewajibkan pengguna jalan memberikan prioritas kepada kendaraan tersebut.

Pada praktiknya, masih ditemukan perilaku pengendara yang justru memperburuk kondisi di jalan. Salah satunya mengikuti ambulans untuk menerobos kemacetan. Tindakan ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga melanggar aturan dan berpotensi menghambat laju ambulans dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Saat mendengar sirene ambulans, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Kepanikan justru dapat memicu keputusan yang keliru dan meningkatkan risiko kecelakaan. Prinsip cari aman harus selalu menjadi prioritas, bahkan dalam kondisi yang mendesak,” ucap Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati, Agus Sani, Jumat (15/5/2026).

Pengendara motor harus memiliki respons yang tepat. Berikut langkah menghadapi ambulans di tengah kemacetan:

1. Tetap Tenang dan Jangan Panik

Pengendara wajib menjaga ketenangan saat mendengar sirene ambulans. Hindari pengereman mendadak atau manuver spontan yang berpotensi memicu kecelakaan.

2. Segera Menepi ke Kiri

Setiap pengendara harus segera memberikan prioritas dengan menepi ke sisi kiri jalan atau lajur aman. Pergerakan dilakukan secara bertahap, bukan mendadak. 

3. Cek Spion dan Blind Spot

Sebelum berpindah posisi, pengendara wajib memastikan kondisi sekitar aman. Gunakan spion dan cek area blind spot. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/15/3216983/busi_motor-JIc8_large.jpg
Punya Peran Krusial, Ini 4 Tanda Busi Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/15/3215588/minyak_rem-HCrB_large.jpg
3 Tanda Minyak Rem Perlu Diganti, Jangan Tunggu Blong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/15/3209789/servis_motor-YRMZ_large.jpg
5 Komponen Motor yang Wajib Dicek Usai Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/15/3194995/motor-dPCA_large.jpg
Ini Komponen Motor Tidak Boleh Terkena Air yang Wajib Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/15/3192112/motor-AfCQ_large.jpg
Dear Bikers, Ini 3 Etika Mengerem saat Berkendara agar Perjalanan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184408/hujan-HYSn_large.jpg
Terobos Hujan, Pemotor Jangan Pakai Sandal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement