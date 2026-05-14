Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Pilih Ban SUV, Perhatikan Load Index Hindari Risiko Overload

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |20:17 WIB
Tips Pilih Ban SUV, Perhatikan Load Index Hindari Risiko Overload
Tips Pilih Ban SUV (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - SUV menjadi model yang digemari di pasar Tanah Air. Mobil sport utility vehiclr (SUV) bisa diandalkan untuk melibas jalan menanjak, berlubang, hingga menantang. 

Di sisi lain, kini SUV juga diandalkan untuk mobilitas perkotaan yang menuntut keseimbangan antara kenyamanan, stabilitas, dan keamanan berkendara. Perubahan pola penggunaan inilah yang membuat peran komponen seperti ban menjadi semakin krusial dalam menjaga performa kendaraan secara keseluruhan. 

Namun, masih banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami karakter SUV memiliki pendekatan berbeda dalam perawatan, termasuk dalam pemilihan ban yang sesuai dengan beban, medan, dan gaya berkendara. 

Load Index Sesuai Bobot

Tak sedikit kecelakaan lalu lintas dipengaruhi faktor kendaraan, termasuk dikarenakan pecah ban. Untuk menghindari kondisi tersebut, terdapat beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan.

Hal ini seperti memastikan kondisi tapak ban masih layak sebelum bepergian, melakukan rotasi ban secara berkala, hingga memastikan ban yang digunakan tidak hanya sesuai dengan karakteristik SUV, tetapi juga dengan rekomendasi kapasitas beban yang tertera pada sidewall ban atau dikenal sebagai load index. 

"Selain untuk alasan keamanan dan kenyamanan, load index menjadi faktor krusial mengingat karakteristik SUV yang memiliki bobot kendaraan lebih besar dibandingkan mobil penumpang pada umumnya," ujar National Sales Manager Passenger Car Radial PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI), Apriyanto Yuwono, Kamis (14/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
suv Ban SUV Ban Mobil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/15/3214222//ban-VTy2_large.jpg
Ban pada Mobil Listrik Bisa Jadi Faktor Tingkatkan Efisiensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/15/3211325//ban_mobil_listrik-MSvC_large.jpg
EV Pakai Ban Mobil Konvensional, Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/15/3204635//mobil_listrik_aquaplaning-sQ9a_large.jpg
Cegah Aquaplaning saat Hujan, Pengendara Mobil Listrik Diminta Perhatikan Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203634//ban_mobil-nepW_large.jpg
Ganti Ban Mobil Depan Dulu atau Belakang? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/15/3202708//ban_mobil_hankook-TXHg_large.jpg
Mobil Listrik Kian Laris, Penjualan Hankook Naik 130 Persen pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/15/3201598//bridgestone-gPjb_large.jpg
Jelang Mudik Lebaran di IIMS 2026, Bridgestone Tekankan Pentingnya Perawatan Ban
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement