Tips Pilih Ban SUV, Perhatikan Load Index Hindari Risiko Overload

JAKARTA - SUV menjadi model yang digemari di pasar Tanah Air. Mobil sport utility vehiclr (SUV) bisa diandalkan untuk melibas jalan menanjak, berlubang, hingga menantang.

Di sisi lain, kini SUV juga diandalkan untuk mobilitas perkotaan yang menuntut keseimbangan antara kenyamanan, stabilitas, dan keamanan berkendara. Perubahan pola penggunaan inilah yang membuat peran komponen seperti ban menjadi semakin krusial dalam menjaga performa kendaraan secara keseluruhan.

Namun, masih banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami karakter SUV memiliki pendekatan berbeda dalam perawatan, termasuk dalam pemilihan ban yang sesuai dengan beban, medan, dan gaya berkendara.

Load Index Sesuai Bobot

Tak sedikit kecelakaan lalu lintas dipengaruhi faktor kendaraan, termasuk dikarenakan pecah ban. Untuk menghindari kondisi tersebut, terdapat beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan.

Hal ini seperti memastikan kondisi tapak ban masih layak sebelum bepergian, melakukan rotasi ban secara berkala, hingga memastikan ban yang digunakan tidak hanya sesuai dengan karakteristik SUV, tetapi juga dengan rekomendasi kapasitas beban yang tertera pada sidewall ban atau dikenal sebagai load index.

"Selain untuk alasan keamanan dan kenyamanan, load index menjadi faktor krusial mengingat karakteristik SUV yang memiliki bobot kendaraan lebih besar dibandingkan mobil penumpang pada umumnya," ujar National Sales Manager Passenger Car Radial PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI), Apriyanto Yuwono, Kamis (14/5/2026).