Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cegah Aquaplaning saat Hujan, Pengendara Mobil Listrik Diminta Perhatikan Kondisi Ban

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |22:25 WIB
Cegah Aquaplaning saat Hujan, Pengendara Mobil Listrik Diminta Perhatikan Kondisi Ban
Cegah Aquaplaning saat Hujan, Pengendara Mobil Listrik Diminta Perhatikan Kondisi Ban (Dok Hankook)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, pasar kendaraan listrik di Indonesia tercatat meningkat sekitar 49%, melampaui rata-rata negara ASEAN. 

Seiring pertumbuhan tersebut, karakteristik kendaraan listrik, seperti bobot yang lebih berat dan respons akselerasi yang lebih instan dibandingkan kendaraan konvensional, menuntut kesiapan komponen pendukung yang tepat, termasuk pemilihan ban yang sesuai. 

Hal ini menjadi penting karena karakteristik tersebut dapat mempengaruhi tingkat keselamatan dan stabilitas berkendara, khususnya saat melaju pada kondisi jalan basah di periode dengan curah hujan yang tinggi.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan masih berpotensi terjadi hingga awal Maret, meskipun secara umum diperkirakan berangsur menurun. Namun, hujan lebat masih dapat terjadi secara lokal. 
Kondisi ini dapat menyebabkan permukaan jalan menjadi licin, munculnya genangan air, serta kerusakan di sejumlah titik yang secara langsung mempengaruhi tingkat keselamatan berkendara, terutama bagi pengguna mobil listrik.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Edo Rusyanto, Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) yang menekankan bahwa kondisi cuaca, khususnya saat hujan, menjadi salah satu faktor perlu mendapat perhatian lebih utamanya dalam keselamatan berkendara.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203846/byd-wpnD_large.jpg
Daftar 5 Mobil Listrik untuk Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203841/geely-QHSW_large.jpg
Geely Bukukan 1.776 SPK di IIMS 2026, EX2 Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/15/3199146/mobil_listrik-6vzP_large.jpg
Adopsi EV di Indonesia, Penjualan Melonjak hingga Investasi Tembus Rp36 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/15/3195546/byd_atto_1-sCBX_large.jpg
Daftar Mobil Listrik Terlaris 2025, BYD Atto 1 Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/15/3192121/mobil_listrik_china_jalani_uji_coba_musim_dingin-OAQR_large.jpg
67 Mobil Listrik China Disiksa Jalani Uji Coba Musim Dingin, Suhu -25 Derajat Celsius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/15/3191339/spklu-x4MJ_large.jpg
Libur Nataru, Ini Daftar Lengkap Lokasi SPKLU di Tol Trans Jawa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement