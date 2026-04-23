Ban pada Mobil Listrik Bisa Jadi Faktor Tingkatkan Efisiensi

JAKARTA - Ban pada mobil listrik dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan ban yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik (EV-specialized tire) dapat berperan dalam menjaga performa sekaligus membantu efisiensi biaya operasional dalam jangka panjang.

Sejumlah studi menunjukkan, ban pada kendaraan listrik dapat lebih cepat aus, sekitar 15–20% dibandingkan mobil konvensional.

Hal ini disebabkan karakter EV yang lebih berat serta memiliki torsi instan yang lebih besar, sehingga beban kerja pada ban juga menjadi lebih tinggi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar pemilik EV tidak boros akibat pemilihan ban yang tidak sesuai.

Pemilihan ban yang sesuai dengan karakteristik kendaraan listrik menjadi hal penting dalam perhitungan total cost of ownership (TCO). Artinya, penghematan biaya pada kendaraan listrik tidak hanya dilihat dari biaya pengeluaran untuk pengisian baterai, tetapi juga dari biaya lain seperti perawatan dan penggantian komponen dalam jangka panjang, termasuk ban.

Terkait hal ini, produsen Hankook memasarkan lini ban iON dengan teknologi i-Extreme Lightness yang dirancang khusus untuk karakteristik kendaraan listrik.

“Melalui Hankook iON, kami menghadirkan solusi yang tidak hanya mendukung performa, tetapi juga membantu pengguna mengelola biaya operasional secara lebih efisien dan menyeluruh, salah satunya melalui teknologi i-Extreme Lightness," kata Apriyanto Yuwono, National Sales Manager Passenger Car Radial PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI), dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, teknologi ini membuat ban dan bobot kendaraan terasa lebih ringan serta menghasilkan hambatan gulir yang lebih rendah. "Sehingga baterai tidak cepat boros dan jarak tempuh kendaraan listrik dapat lebih maksimal,” ucapnya.