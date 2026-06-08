Transformasi Digital, Motul Genjot Penjualan via Online

JAKARTA - Digitalisasi saat ini telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Hal ini membuat sejumlah pihak menguatkan layanan digitalnya, termasuk di industri otomotif.

Salah satunya adalah brand pelumas premium Motol. Digitalisasi menjadi hal penting untuk memasarkan pelumas di tengah semakin berkembangnya berbelanja via online. Di samping penjualan melalui toko fisik, penjualan lewat daring juga menjadi fokus utama.

Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi konsumen. Meski begitu, orisinalitas hingga pelayanan yang responsif juga turut berperan dalam perilaku belanja online.

"Seiring berkembangnya perilaku belanja online, konsumen tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga kemudahan akses, jaminan keaslian produk, serta layanan yang responsif,” ujar Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, pihaknya memandang transformasi digital tidak hanya sebagai saluran penjualan. Namun, transformasi digital juga ruang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pengguna.

“Motul tidak hanya menjual produk, tetapi juga menghadirkan edukasi dan pengalaman konsumen yang lebih relevan di era digital,” katanya.