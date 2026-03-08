Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perang Berkecamuk di Timur Tengah, Pertamina Lubricants Jamin Stok Domestik Aman

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |11:04 WIB
Perang Berkecamuk di Timur Tengah, Pertamina Lubricants Jamin Stok Domestik Aman
Perang Berkecamuk di Timur Tengah, Pertamina Lubricants Jamin Stok Domestik Aman (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel. Situasi tersebut membuat Selat Hormuz, yang menjadi jalur pengiriman minyak mentah dunia ditutup. Hal ini pun ditengarai berimbas pada berbagai industri. 

Terkait hal ini, PT Pertamina Lubricants, buka suara. VP Marketing Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan pasokan pelumas domestik tetap terjaga. 

"Yang pasti, kita komit berupaya untuk menjaga stok domestik," ujar Nugroho di Jakarta, dikutip Minggu (8/3/2026). 

Ia menjelaskan, stok tetap terjamin karena bahan bakunya bersumber dari dalam negeri. Pihaknya menggunakan base oil mineral dari kilang di Cilacap, Jawa Tengah, dan dasar sintetis dari Dumai, Riau. 

"Bahan baku kita kan base oil yang mineral dari Cilacap dan sintetik itu salah satu yang terbaik dari Dumai," ucapnya. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/15/3205663/mudik_daihatsu-Cgb3_large.jpg
Daihatsu Siapkan Bengkel Siaga hingga Ajak Komunitas Mudik Lebaran Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/15/3190696/oli-mjWp_large.jpg
Yamaha Ungkap Hasil Investigasi, 30 Persen Oli Motor di Indonesia Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/15/3190694/mg_s5_ev_di_giias_2025-TjH2_large.jpg
MG Siapkan 4 Mobil Baru pada 2026, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184849/oli-PmpX_large.jpg
Oli Palsu Masih Banyak Beredar, Ini Cara Cek Asli atau Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182112/shell-L7oh_large.jpg
Tren Kendaraan Elektrifikasi, Shell Kembangkan Pelumas untuk Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/15/3168690/oli-AKg1_large.jpeg
Bisa Bikin Mesin Berkerak, Ini Cara Mudah Deteksi Oli Palsu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement