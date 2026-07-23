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iCAR V27 REEV Siap Melantai di GIIAS 2026, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |19:09 WIB
iCAR V27 REEV Siap Melantai di GIIAS 2026, Intip Spesifikasinya
iCAR V27 REEV Siap Melantai di GIIAS 2026, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - iCAR Indonesia siap membawa model baru pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. 

Mobil baru yang akan melantai di GIIAS 2026 adalah iCAR V27. iCAR V27 adalah SUV dengan desain boxy. 

Model tersebut dibekali teknologi range extended electric vehicle (REEV). Pada REEV, mesin bensin akan berperan sebagai generator untuk menghasilkan listrik. Mesin tersebut tidak terhubung ke sistem penggerak. 

Ini berbeda dengan mobil hybrid electric vehicle (HEV) maupun plug ini hybrid electric vehicle (PHEV). 

"Konsep ini memberikan sensasi berkendara layaknya mobil listrik karena tenaga tetap disalurkan secara instan melalui motor elektrik," ujar Product Planning Manager iCAR Indonesia, Tommy Hermansyah, Kamis (23/7/2026). 

iCAR V27 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
iCAR V27 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

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Topik Artikel :
REEV GIIAS 2026 GIIAS ICAR V27 iCar
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