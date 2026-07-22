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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Changan Target Luncurkan 15 Mobil Baru di Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |18:58 WIB
Changan Target Luncurkan 15 Mobil Baru di Indonesia
Changan Target Luncurkan 15 Mobil Baru di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Changan Auto menilai Indonesia menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Brand asal China itu pun menilai Indonesia punya peran  strategis dalam perjalanan ekspansi global Changan.

1. Siap Luncurkan 15 Model

Diketahui, Changan baru masuk ke Indonesia pada akhir 2025. Hingga kini, Changan telah memasarkan Lumin, Deepal S07, hingga model baru Deepal S05 Battery Electric Vehicle (BEV), Range Extended Electric Vehicle (REEV)

Changan pun mengungkapkan rencana jangka panjangnya di Indonesia. Brand asal China itu akan meluncurkan 15 model hingga tiga tahun ke depan. 

"Dalam tiga tahun yang akan datang, kami akan memperkenalkan 15 model baru," kata Director of Sales Changan Auto Southeast Asia, Sebastien Li, di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Changan Deepal S05 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Changan Deepal S05 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Dalam paparannya, tampak sejumlah model yang diperlihatkan mulai dari BEV, REEV, PHEV, hingga HEV. 

Sementara itu, Changan juga akan memperluas jangkauannya di pasar Indonesia. Sejumlah diler akan dihadirkan secara bertahap hingga 2030. 

"Jaringan jualan dan servis kami akan terus berkembang. Pada 2030 kami berencana mengoperasikan lebih dari 100 jaringan dealer nasional," ucap Sebastien Li.

2. Deepal S05 

Deepal S05 menjadi model anyar yang diluncurkan Changan di Indonesia. Changan Deepal S05 resmi meluncur di Indonesia dalam varian battery electric vehicle (BEV) dan range extended electric vehicle (REEV). 

Deepal S05 dibekali  baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 68,8 kWh dengan jarak tempuh hingga 470 km (NEDC). Model ini juga sudah didukung  fast charging dari 30-80% hanya dalam 15 menit. 

 

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