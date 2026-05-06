Indomobil Gelar Pameran Mobil Listrik, Diikuti Sejumlah Brand

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |13:33 WIB
JAKARTA - Indomobil Group menggelar pameran otomotif yang diikuti sejumlah brand di bawah naungan Indomobil Group. Seluruh brand membawa mobil listrik mereka pada pameran yang pertama kali digelar Indomobil. 

1. Indomobil Expo

Pameran Indomobil Expo ini digelar Main Atrium, Senayan City, Jakarta Pusat, pada 5 hingga 17 Mei 2026. Pameran ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat Indonesia dalam mengenal sekaligus memiliki kendaraan listrik dari brand-brand di bawah grup otomotif tersebut. 

CEO Indomobil Dealership Group, Santiko Wardoyo, menegaskan ajang ini bukan sekadar pameran, melainkan langkah nyata mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

“Selama puluhan tahun, Indomobil telah menjadi bagian dari perjalanan industri otomotif di Indonesia. Bersama berbagai brand global, kami terus tumbuh dan beradaptasi mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat," ujar Santiko, dikutip Rabu (6/5/2026). 

"Melalui momentum ini, kami dengan bangga menandai dimulainya Indomobil Expo sebagai wujud nyata komitmen kami dalam menghadirkan inovasi yang relevan bagi solusi mobilitas masa kini. Inisiatif ini juga menegaskan peran Indomobil sebagai penghubung antara inovasi global dan kebutuhan lokal, sekaligus bagian dari ekosistem mobilitas Indonesia yang terus berkembang,” tuturnya.

Indomobil Group menghadirkan berbagai brand EV global dalam satu atap. Brand tersebut mulai dari Changan, Citroën, GAC Aion, JAC, Maxus, hingga Volkswagen. 

Dalam pameran ini, ada 10 unit display ditampilkan. Ke-10 model tersebut adalah Aion V, Aion UT, Hyptec HT, Changan Lumin, Changan Deepal S07, Citroën eC3, JAC Trekker T9 EV, Maxus MIFA 9, Maxus MIFA 7, hingga Volkswagen ID. Buzz. 

 

