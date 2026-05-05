Wuling Air EV Bekas Makin Murah, Kini Mulai Rp90 Jutaan, Masih Layak Dibeli?

JAKARTA - Pasar mobil bekas listrik di Indonesia mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Salah satu yang paling terasa adalah Wuling Air EV, yang kini semakin banyak beredar di pasar sekunder dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Mobil listrik mungil yang sempat menjadi pionir di segmennya ini, kini sudah bisa ditemukan dengan harga yang bahkan mendekati Rp100 jutaan. Dari penelusuran berbagai listing wuling air ev, tren harga bekasnya sudah mulai terbentuk cukup jelas.

Harga Bekas Sudah Turun ke Rp90–130 Jutaan

Berdasarkan data terbaru dari berbagai marketplace dan ulasan otomotif, harga Wuling Air EV bekas kini rata-rata berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp130 jutaan.

Bahkan, dari listing OLX sendiri terlihat beberapa unit tahun awal (2022) sudah ditawarkan mulai dari Rp90 jutaan hingga Rp120 jutaan, tergantung kondisi dan jarak tempuh.

Untuk unit yang lebih muda atau kondisi lebih baik, harga biasanya naik ke kisaran:

Rp120–140 jutaan untuk tahun 2023

Rp130–160 jutaan untuk unit 2024–2025 dengan kilometer rendah

Sementara varian Long Range yang lebih tinggi, beberapa masih bertahan di atas Rp140 jutaan, terutama jika kondisi masih sangat segar.

Jika dibandingkan harga barunya yang dulu berada di kisaran Rp180 juta hingga Rp300 jutaan, penurunan ini cukup terasa, meski tidak sedalam mobil listrik kelas atas.

Mobil Kota yang Memang Punya Karakter Spesifik