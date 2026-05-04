Intip Spesifikasi Hongqi, Mobil Kepresidenan China yang Siap Masuk Indonesia

JAKARTA – Pasar otomotif Indonesia bersiap menyambut kehadiran pemain baru di segmen kendaraan mewah dengan kedatangan Hongqi. Merek yang berada di bawah naungan FAW Group ini kerap dijuluki sebagai "Rolls-Royce dari China" karena sejarahnya sebagai penyedia mobil kepresidenan dan kendaraan resmi bagi pejabat tinggi di Negeri Tirai Bambu.

Menurut laporan resmi dan data industri otomotif, Hongqi akan dibawa ke Indonesia melalui kemitraan strategis FAW Group dengan Indomobil Group melalui PT IMG Sejahtera Langgeng (IMGSL). Hongqi dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi di Indonesia pada Juli 2026. Kedatangan Hongqi berpotensi menjadi sinyal bahwa segmen mobil premium tanah air kini tidak lagi didominasi oleh merek-merek Eropa.

Hongqi E-HS9

Model utama yang menjadi ujung tombak penjualan Hongqi di Indonesia adalah E-HS9, sebuah SUV listrik dengan desain megah dan ikonik. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 4 unit Hongqi E-HS9 sudah berada di Indonesia dan tengah menjalani serangkaian uji jalan (road test).

Dari sisi performa, Hongqi E-HS9 dibekali motor listrik ganda yang mampu menghasilkan tenaga hingga 543 hp dan torsi mencapai 750 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 100 km/jam diklaim dapat tuntas hanya dalam waktu 4 detik. Mobil ini mengusung baterai berkapasitas hingga 120 kWh dengan jarak tempuh melebihi 500 km dalam satu kali pengisian daya penuh (berdasarkan standar pengujian tertentu).

Interior dan Fitur Keamanan VIP

Hongqi E-HS9 juga dilengkapi dengan interior mewah yang menjadi ciri khas merek premium ini. Kabinnya menggunakan material kulit premium, panel kayu, serta konfigurasi kursi captain seat yang dilengkapi fungsi pijat. Teknologi dasbor didominasi oleh layar digital memanjang yang mencakup panel instrumen hingga layar hiburan untuk penumpang depan.

Fitur keamanan dan Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) juga menjadi salah satu nilai jual utama Hongqi. Meskipun detail fitur untuk pasar Indonesia belum sepenuhnya dikonfirmasi karena adanya penyesuaian regulasi, fitur-fitur seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan Automatic Braking dipastikan akan hadir untuk bersaing dengan mobil modern lainnya yang telah mengaspal di Indonesia.

Kehadiran Hongqi di Indonesia secara khusus menyasar segmen eksklusif, seperti pejabat tinggi, eksekutif, dan kolektor mobil mewah. Dengan statusnya sebagai mobil resmi kepresidenan di China, Hongqi membawa standar keamanan dan kenyamanan VIP yang diharapkan mampu memberikan standar baru di kelasnya.

(Rahman Asmardika)