Daftar Mobil yang Identik dengan Sebutan Arogan di Jalanan

JAKARTA - Ada sejumlah mobil yang identik dengan sebutan arogan di jalanan. Daftar mobil yang identik dengan sebutan arogan di jalanan bakal diulas lebih lanjut.

Umumnya, mobil yang identik dengan sebutan arogan adalah SUV dengan dimensi besar dan kokoh. Selain itu, sebutan arogan ini tak hanya dari sisi mobilnya, tapi bisa juga dari gaya mengemudi pengendaranya.

Berikut daftar mobil yang identik dengan sebutan arogan di jalanan, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (5/5/2026):

1. Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport merupakan SUV ladder frame. Mobil ini pertama kali meluncur di Indonesia pada 2009. Sejak saat itu, Pajero Sport menjadi salah pemain utama sebagai SUV ladder frame.

Karena dimensinya yang besar dan kokoh, mobil ini kerap dicap dengan sebutan arogan. Cap ini tidak begitu saja diberikan.

Dalam beberapa kejadian, ada sejumlah pengemudi mobil tersebut menunjukkan sikap arogannya. Biasanya, bisa dilihat dari gaya mengemudinya yang ugal-ugalan. Namun, ini hanyalah sebutan yang diberikan masyarakat.

2. Toyota Fortuner

Toyota Fortuner merupakan rival Mitsubishi Pajero Sport. Keduanya menjadi pemain utama dalam hal SUV ladder frame.

Sama seperti Pajero Sport, sebutan arogan juga identik terhadap Toyota Fortuner. Hal ini karena dalam beberapa kejadian, pengemudi berkendara secara arogan.

Namun, perlu diingat, sebutan ini sangatlah bergantung pada gaya berkendara pengemudinya. Stigma tersebut bukan diberikan begitu saja karena tampilan Toyota Fortuner yang kokoh.