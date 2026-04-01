OTOTEKNO OTOMOTIF

Kapan Filter Udara dan AC Harus Diganti Usai Mudik Lebaran?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |14:54 WIB
Kapan Filter Udara dan AC Harus Diganti Usai Mudik Lebaran? (Ilustrasi/Dok Astra Daihatsu)
JAKARTA - Kapan filter udara dan AC mobil harus diganti usai mudik Lebaran? Hal ini akan diulas lebih lanjut. 

Usai melakukan perjalanan jarak jauh saat mudik lalu, pengemudi diimbau untuk memperhatikan perawatan kendaraannya. Hal ini agar kondisi kendaraan dapat tetap optimal, setelah melalui perjalanan panjang saat mudik. 

Salah satu komponen yang perlu diperhatikan usai perjalanan mudik adalah filter udara dan AC. Keduanya memiliki fungsi yang dapat mempengaruhi kenyamanan berkendara. 

Kedua filter ini memerlukan perawatan berkala. Melansir laman Auto2000, Rabu (1/4/2026), filter udara disarankan diganti setiap 12-15 ribu kilometer atau setahun sekali. Namun, jika mobil sering digunakan di daerah berpolusi tinggi, maka penggantian filter udara perlu lebih sering dilakukan. 

Sementara itu, filter AC sebaiknya dibersihkan setiap 10 ribu kilimeter. 

Di sisi lain, ada sejumlah tanda filter udara perlu diganti. Berikut penjelasannya: 

1. Performa Mesin Turun

Salah satu tandanya adalah turunnya performa mesin. Jika mobil jarang diservis dan pengalaman berkendara jadi kurang responsif saat menginjak pedal gas atau kehilangan tenaga, hal ini mungkin disebabkan aliran udara terhambat oleh filter udara kotor. 

2. Boros

