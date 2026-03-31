Mudik Pakai Mobil Elektrifikasi, Ini 5 Hal yang Perlu Dicek

JAKARTA - Ada sejumlah hal perlu diperhatikan usai perjalanan mudik menggunakan mobil elektrifikasi. Hal ini agar performa, keamanan, dan kenyamanan tetap terjaga setelah menempuh perjalanan jarak jauh.

Geely Auto Indonesia membagikan panduan pengecekan sederhana setelah mudik bagi pengguna kendaraan elektrifikasi. Panduan ini membantu menjaga performa, efisiensi, dan kenyamanan berkendara saat kembali digunakan untuk aktivitas harian.

“Setelah perjalanan panjang dengan berbagai kondisi, mulai dari lalu lintas padat hingga jarak tempuh yang jauh, kendaraan tentu bekerja lebih intens, termasuk pada sistem baterai dan pengereman. Karena itu, kami menganjurkan pelanggan untuk melakukan pengecekan, baik secara mandiri maupun di bengkel resmi, agar performa dan keamanan tetap terjaga," ujar Sales and Channel Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, Selasa (31/3/2026).

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan pengguna kendaraan elektrifikasi usai perjalanan mudik:

1. Kembalikan Pola Charging ke Kondisi Harian

Setelah perjalanan jauh dengan penggunaan yang lebih intens, penting untuk kembali ke pola berkendara dan pengisian daya yang lebih stabil. Penyesuaian ini membantu menjaga efisiensi sekaligus kestabilan performa kendaraan dalam jangka panjang.

2. Perhatikan Respons dan Kenyamanan Berkendara

Penggunaan dalam berbagai kondisi jalan dapat memberikan tekanan pada karakter berkendara. Jika terdapat perubahan pada akselerasi, pengereman, atau handling, hal ini bisa menjadi indikasi awal bahwa kendaraan perlu diperiksa lebih lanjut.

3. Sesuaikan Kembali Tekanan Ban

Beban kendaraan selama mudik dapat memengaruhi tekanan dan keausan ban. Mengembalikannya ke kondisi ideal tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga membantu menjaga efisiensi energi.