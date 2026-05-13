Chery Q Bakal Meluncur, Siap Saingi Atto 1 dan Geely EX2

JAKARTA - Chery siap meramaikan pasar mobil listrik compact dengan memperkenalkan Chery Q. Model ini akan memanaskan segmen mobil listrik compact yang saat ini diramaikan BYD Atto 1 dan Geely EX2.

Head of Brand and Marketing Chery Business Unit, Arthur Panggabean, mengungkapkan persiapan peluncuran Chery Q tersebut. Rencana, model anyar Chery itu akan diperkenalkan pada ajang Indonesian Idol pekan depan.

"Saat ini kami telah memasuki tahap akhir riset dan persiapan sebelum memperkenalkannya secara perdana kepada publik Indonesia di ajang Indonesian Idol pada tanggal 18 Mei ini," katanya, Rabu (13/5/2026).

Pihaknya menilai, Chery Q memiliki potensi untuk membawa warna baru bagi konsumen dan line up Chery di Indonesia.

Diketahui, Chery QQ3 EV telah diperkenalkan di pasar China pada Maret 2026. Model tersebut meraup 56.879 pemesanan hanya dalam dua jam sejak registrasi resmi dibuka.