BYD Atto 1 2026 Dibanderol Rp170 Jutaan, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Produsen otomotif asal China, BYD, meluncurkan Atto 1 model tahun 2026. Atto 1 yang dinamakan Seagull di pasar China, dibanderol mulai 69,900 yuan atau sekitar Rp178 juta untuk pasar China.

1. BYD Atto 1 2026

Atto 1 2026 pertama kali diperkenalkan pada pameran otomotif Beijing 2026. Atto 1 model terbaru ini tersedia dalam 4 varian.

Melansir Car News China, Senin (11/5/2026), BYD Atto 1 Vitality Edition dengan jarak tempuh 305 km dibanderol 69.900 yuan atau sekitar Rp178 juta. Varian Freedom Edition dengan jarak tempuh 305 km dibanderol 78.900 yuan atau sekitar Rp201 juta.

Sementara Atto 1 Zizai Edition dengan jarak tempuh 405 km dibanderol 78.900 yuan atau sekitar Rp201 juta. Varian Flying Edition dibanderol 85.900 yuan atau sekitar Rp219 juta.

Di luar itu, hal yang menjadi sorotan adalah diperkenalkannya sistem bantuan mengemudi cerdas opsional “God’s Eye B” (DiPilot 300), yang mencakup Lidar. Jika dilengkapi fitur ini, banderol Atto 1 naik menjadi 90.900 yuan atau sekitar Rp232 juta dan dan 97.900 yuan atau sekitar Rp250 juta.

2. Spesifikasi BYD Atto 1 2026

Secara dimensi, Atto 1 2026 memiliki panjang 3.780 mm, lebar 1.715 mm, tinggi 1.540 mm, serta jarak sumbu roda 2.500 mm.

Atto 1 2026 memperkenalkan dua warna eksterior baru, yaitu Mango Orange dan Mint Green. Model ini dilengkapi velg “Starlight” 16 inci dan lampu belakang LED yang diperbarui dengan desain lampu logo baru.

Di bagian dalam, ada warna baru pada kabin dengan tema warna “Oatmeal Rice”. Atto 1 2026 dilengkapi sistem DiLink 150 dan layar kontrol pusat definisi tinggi 12,8 inci yang mendukung kontrol kendaraan 3D dan navigasi yang disesuaikan.

Di bagian kabin juga terdapat pengisiaa daya telepon nirkabel 50W, kursi depan berpemanas, dan kursi pengemudi yang dapat diatur daya 6 arah.