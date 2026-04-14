Garasi Mobil Uji BYD Terbakar Hebat, Dipastikan Tak Ada Korban Jiwa

Kebakaran di tempat parkir BYD di kawasan industri Shenzhen (foto: Reuters)

BEIJING – Produsen kendaraan listrik BYD melaporkan kebakaran yang terjadi di sebuah garasi di kawasan industri Shenzhen, Tiongkok Selatan, pada Selasa (14/4/2026).

Dilansir dari asia.nikkei, BYD menjelaskan, lokasi tersebut merupakan area parkir yang digunakan untuk menyimpan kendaraan uji coba serta mobil yang akan dibongkar. Api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kebakaran sebelumnya juga dilaporkan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan setempat. Dalam sejumlah video yang beredar dan telah diverifikasi Reuters, terlihat asap hitam tebal membumbung tinggi saat api melalap sebagian bangunan bertingkat. Petugas pemadam kebakaran dan aparat kepolisian dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi.

Kantor pusat global BYD sendiri berada di Distrik Pingshan, Shenzhen. Pasca kejadian, saham BYD tercatat melemah sekitar 0,6% pada pukul 02.08 GMT.

Sejumlah ahli menyebutkan, kebakaran pada kendaraan listrik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan mobil bermesin pembakaran internal. Api cenderung lebih sulit dipadamkan dan berpotensi menyala kembali dalam waktu tertentu.

(Awaludin)