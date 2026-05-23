BYD Pamerkan Teknologi dan Model Anyar, Tampilkan 40 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |13:59 WIB
BYD Pamerkan Teknologi dan Model Anyar, Tampilkan 40 Unit
JAKARTA - BYD Indonesia memamerkan teknologi baru lewat BYD Tech Culture Fest 2026 yang digelar di kawasan GBK Senayan, Jakarta, pada 20–24 Mei 2026. Pada kegiatan ini, BYD memamerkan sejumlah teknologi hingga model baru, yaitu M6 DM dan Seal 6 DM. 

1. Pamer Teknologi dan Model Baru

Melalui festival ini, BYD menghadirkan berbagai inovasi teknologi kendaraan energi baru yang menggabungkan teknologi EV dan DM (Dual Mode), mulai dari e-Platform 3.0, Blade Battery, hingga platform DM terbaru BYD. 

“Melalui BYD Tech Culture Fest 2026, kami ingin masyarakat tidak hanya melihat teknologi kendaraan energi baru, tetapi juga merasakan langsung bagaimana inovasi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi BYD, teknologi tidak hanya hadir sebagai inovasi masa depan, tetapi juga harus dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia,” ujar President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, dikutip Sabtu (23/5/2026). 

BYD Tech Festival (IBYD Motor Indonesia)

Selain itu, pengunjung dapat mengeksplorasi lebih dari 40 kendaraan BYD dan Denza melalui test drive seluruh lini EV BYD di Indonesia. Ini termasuk menjajal Seal 6 DM yang akan segera hadir di Indonesia. Sementara Denza B5 disiapkan untuk unjuk gigi melewati obstacle ekstrem seperti tanjakan, jalur tidak rata, hingga jungkat-jungkit.

“Melalui zona teknologi, sesi test drive, hingga berbagai aktivitas interaktif, masyarakat dapat mencoba langsung berbagai inovasi BYD mulai dari e-Platform 3.0, Blade Battery, hingga platform DM terbaru kami," tutur Eagle. 

Berbagai model kendaraan yang ditampilkan mencakup BYD Dolphin, Atto 3, Seal, Sealion 7, Atto 1, M6 DM, Seal 6 DM, hingga Denza D9 dan B5.

Technology Zone menjadi salah satu area utama di BYD Tech Culture Fest 2026 yang memungkinkan pengunjung mengenal lebih dekat berbagai teknologi kendaraan energi baru BYD. Pengunjung dapat mengeksplorasi karakter teknologi DM melalui empat zona utama, yaitu Gesit, Andal, Senyap, dan Super Irit. 

Selain itu, BYD juga menghadirkan displayBlade Battery, e-Platform 3.0, hingga platform DM terbaru melalui instalasi visual dan interactive display. 

 

