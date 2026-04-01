BYD PHK 100 Ribu Karyawan demi Efisiensi Operasional

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |19:09 WIB
JAKARTA - BYD dilaporkan memangkas sekitar 100 ribu karyawan sepanjang 2025. Jumlah karyawan BYD kini menjadi 870 ribu orang atau turun sekitar 10 persen dibandingkan sebelumnya. 

Melansir Car News China, Rabu (1/4/2026), perusahaan tersebut menghubungkan turunnya jumlah karyawan dengan restrukturisasi, peningkatan efisiensi, dan langkah-langkah manajemen biaya, bukan karena melemahnya permintaan. Pengurangan ini terjadi karena produsen mobil semakin fokus pada efisiensi operasional sebagai tahap selanjutnya dari persaingan EV.

BYD melaporkan pendapatan sebesar 8.039,6 miliar yuan (1.123 miliar USD) untuk tahun 2025, bersamaan dengan pengiriman 4,60 juta kendaraan, menurut NBD. Menurut laporan Sina, pengiriman ke luar negeri mencapai sekitar 1,05 juta unit, menandai pertama kalinya perusahaan melampaui angka 1 juta unit dalam ekspor.

Laba bersih BYD mencapai 326,2 miliar yuan (45,6 miliar USD), turun sekitar 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan tekanan harga di pasar NEV domestik dan investasi berkelanjutan dalam teknologi kendaraan dan baterai.

BYD mempertahankan pengeluaran R&D sebesar 634 miliar yuan. Ini mencerminkan pengembangan berkelanjutan dalam elektrifikasi, sistem baterai, dan infrastruktur pengisian daya, meskipun terjadi penurunan margin.

