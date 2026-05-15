20 Mobil Terlaris April 2026, Toyota Kijang Innova Teratas

JAKARTA - Toyota Kijang Innova menjadi mobil terlaris pada April 2026. Penjualan wholesales (pabrik ke diler) Toyota Kijang Innova, termasuk Zenix dan Reborn mencapai 5.981 unit.

Hal ini berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dilihat pada Jumat (15/5/2026). Penjualan Toyota Kijang Innova unggul tipis dibandingkan Daihatsu Gran Max pickup yang menduduki peringkat dua dengan wholesales 5.727 unit.

Posisi 3 ditempati Suzuki Carry pickup. Kendaraan niaga ringan itu membukukan penjualan wholesales 4.200 unit sepanjang April 2026.

Posisi 4 dan 5 dihuni 2 model Toyota, yaitu Avanza dan Veloz hybrid. Keduanya masing-masing mencatat penjualan 3.491 dan 3.262 unit.

Sementara Jaecoo J5 menduduki peringkat 6 mobil terlaris pada April 2026. Jaecoo J5 yang menyandang predikat mobil listrik terlaris itu membukukan penjualan 3.179 unit.

Berikut daftar 20 mobil terlaris di Indonesia pada April 2026:

1. Kijang Innova (Zenix dan Reborn): 5.981 unit

2. Daihatsu Gran Max pick up: 5.727 unit

3. Suzuki Carry pick up: 4.200 unit

4. Toyota Avanza: 3.491 unit

5. Toyota Veloz Hybrid: 3.262 unit

6. Jaecoo J5: 3.179 unit

7. Toyota Calya: 3.076 unit

8. Toyota Rush: 2.871 unit

9. Daihatsu Gran Max Blind Van dan Minibus: 2.514 unit

10. BYD M6: 2.472 unit

11. Daihatsu Sigra: 2.331 unit

12. Toyota Hilux: 1.736 unit

13. BYD Sealion 7: 1.617 unit

14. Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 1.572 unit

15. Honda Brio: 1.522 unit

16. Toyota Agya: 1.451 unit

17. Toyota Fortuner: 1.386 unit

18. Daihatsu Terios: 1.250 unit

19. Geely EX2: 1.042 unit

20. Denza D9: 1.032 unit