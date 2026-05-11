Penjualan Mobil April 2026 Melonjak 55%, Tembus 80.776 Unit

JAKARTA - Penjualan mobil di Indonesia pada April 2026 naik signifikan dibandingkan tahun lalu. Penjualan wholesales (pabrik ke diler) pada April 2026 sebanyak 80.776 unit.

Hal ini berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dilihat pada Senin (11/5/2026). Jumlah tersebut melonjak 55% dibandingkan April 2025 sebanyak 52.108 unit.

Penjualan April 2026 juga naik 31,8% dibandingkan Maret 2026. Pada bulan ketiga 2026, penjualan wholesales menyentuh angka 61.271 unit.

Kenaikan juga terjadi pada penjualan ritel (diler ke konsumen). Pada April 2026, penjualan ritel tembus 75.730 unit. Angka ini naik 13,7% dibandingkan Maret 2026 sebanyak 66.595 unit.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penjualan ritel April 2026 juga naik 30,2%. Pada April 2025, penjualan ritel sebanyak 58.174 unit.