Daftar Mobil Listrik yang Paling Diminati Maret 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Penjualan mobil listrik di Indonesia pada Maret 2026 sebanyak 10.572 unit. Jumlah itu turun 14,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya yakni sebanyak 12.314 unit.

Hal ini berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) soal wholesales (distribusi pabrik ke diler) mobil listrik.

Dari jumlah tersebut, Jaecoo J5 EV menjadi mobil listrik terlaris Maret 2026. J5 EV berhasil mempertahankan posisinya dengan mencatat penjualan 2.959 unit pada Maret 2026.

Posisi kedua ditempati BYD Sealion 7. Keluarnya BYD Sealion 7 sebagai mobil listrik terlaris kedua seakan jadi anomali. Pasalnya, sejak Atto 1 meluncur, mobil listrik compact itu biasanya menjadi model yang memimpin penjualan BYD.

Pada Maret 2026, penjualan wholesale BYD Sealion 7 sebanyak 1.236 unit. Posisi berikutnya adalah BYD M6 dengan penjualan wholesales 976 unit.