Kenapa Mobil Suzuki Ertiga 2015 Masih Bekas Banyak Diminati?

JAKARTA – Suzuki Ertiga 2015 bekas masih menjadi salah satu pilihan favorit di pasar mobil bekas. Dengan harga yang kini mulai Rp100 jutaan, mobil keluarga 7 penumpang ini tetap diminati berkat kabin yang lapang, suspensi nyaman, serta konsumsi bahan bakar yang efisien.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (15/4/2026). Sebagai Low MPV andalan, Ertiga 2015 dikenal memiliki mesin K14B yang bandel serta perawatan yang relatif mudah. Kombinasi tersebut membuatnya masih relevan untuk penggunaan harian maupun kendaraan keluarga.

Sejumlah faktor menjadi alasan utama model ini tetap dicari di pasar mobkas. Dari sisi harga, Ertiga 2015 facelift kini berada di kisaran Rp118–130 jutaan. Setelah melewati masa depresiasi, banderol tersebut dinilai cukup ekonomis dengan nilai jual kembali yang relatif stabil.

Dari sisi kenyamanan, Ertiga dikenal memiliki suspensi yang lembut serta kabin yang lega dibandingkan beberapa kompetitor di kelas LMPV. Hal ini menjadikannya cocok untuk perjalanan keluarga, terutama jarak jauh.

Model facelift 2015 juga membawa sejumlah penyegaran, khususnya pada desain eksterior seperti grille dan bumper, serta pembaruan interior. Perubahan ini membuat tampilannya tetap terasa modern dan tidak ketinggalan zaman.