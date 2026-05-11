Penjualan Mobil April 2026 Tembus 80.776 Unit, Ini 10 Merek Terlaris (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Toyota masih mendominasi penjualan mobil nasional pada April 2026. Produsen asal Jepang itu menempati posisi teratas sebagai brand terlaris pada bulan keempat 2026. Sementara merek Jepang lainnya, Honda, kembali terlempar dari urutan 5 besar.

Diketahui, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) dilihat Senin (11/5/2026), Toyota membukukan penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebesar 25.686 unit.

Posisi kedua ditempati Daihatsu dengan mencatatkan penjualan wholesales 13.399 unit. Brand Jepang lainnya, Suzuki dan Mitsubishi menduduki peringkat 3 dan 4 dengan masing-masing mencatatkan penjualan wholesales 7.160 dan 5.183 unit.

BYD menutup posisi 5 besar dengan menorehkan penjualan wholesales 4.625 unit. Sementara nasib berbeda dialami Honda. Brand asal Jepang itu hanya mengirim 2.363 unit ke diler pada April 2026.

Berikut daftar merek terlaris pada April 2026:

Wholesales April 2026

1. Toyota 25.686 unit

2. Daihatsu 13.399 unit

3. Suzuki 7.160 unit

4. Mitsubishi 5.183 unit

5. BYD 4.625 unit

6. Mitsubishi Fuso 3.569 unit

7. Jaecoo 3.219 unit

8. Isuzu 2.469 unit

9. Honda 2.363 unit

10. Hino 1.752 unit.

Retail April 2026

1. Toyota 23.008 unit

2. Daihatsu 12.300 unit

3. BYD 6.274 unit

4. Suzuki 5.965 unit

5. Mitsubishi 5.132 unit

6. Honda 3.515 unit

7. Mitsubishi Fuso 3.452 unit

8. Jaecoo 3.009 unit

9. Isuzu 1.896 unit

10. Wuling 1.578 unit.

Diketahui, penjualan wholesales April 2026 sebanyak 80.776 unit. Jumlah itu melonjak 55% dibandingkan April 2025 sebanyak 52.108 unit.

Penjualan April 2026 juga naik 31,8% dibandingkan Maret 2026. Pada bulan ketiga 2026, penjualan wholesales menyentuh angka 61.271 unit.