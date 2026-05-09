Stellantis Serahkan Pengembangan Mobil Listrik Baru ke Leapmotor, 650 Insinyur Terancam Dipecat

JAKARTA - Stellantis memaksimalkan kemitraannya dengan brand asal China, Leapmotor, untuk pengembangan mobil listrik baru Opel. SUV listrik itu dikabarkan dibangung di atas fondasi dari Leapmotor. Di sisi lain, Stellantis berencana memecat 650 insinyur di Jerman, walaupun dikabarkan rencana ini tidak terkait pengembangan mobil listrik baru.

1. Mobil Listrik Baru

Crossover yang belum diberi nama ini ditargetkan untuk diluncurkan pada tahun 2028, dengan pengembangan yang berjalan kurang dari dua tahun dari awal hingga siap dipasarkan. Desainnya ditangani tim desain Opel di Russelsheim, Jerman. Desainnya akan mengandalkan bahasa visual merek saat ini.

Teaser pertama menunjukkan SUV sporty dengan roda besar, overhang yang rapat, dan tampilan Opel Vizor yang sudah familiar dengan lampu LED terintegrasi.

"(SUV baru ini akan-red) dikembangkan oleh tim internasional yang berlokasi di Jerman dan China," kata CEO Opel, Florian Huettl, melansir Carscoops, Sabtu (9/5/2026).

Mobil ini akan menggunakan komponen inti dari arsitektur listrik dan teknologi baterai Leapmotor terbaru. Sementara kontribusi Opel terbatas pada desain, rekayasa sasis, pencahayaan, dan teknologi tempat duduk.

SUV listrik ini akan diproduksi di pabrik Figueruelas di Zaragoza, Spanyol, mulai 2028. Pabrik tersebut juga memproduksi Opel Corsa, Peugeot e-208, Lancia Ypsilon, dan Leapmotor B10.

2. SUV Opel lainnya?

Model baru ini akan memperluas jajaran SUV Opel di samping Mokka, Frontera, dan Grandland, menargetkan segmen C-SUV yang sangat kompetitif di Eropa.

Meskipun Stellantis tidak memberikan detail tentang spesifikasinya, SUV Opel baru ini kemungkinan besar akan berbasis pada Leapmotor B10. SUV listrik ini memiliki panjang 4.515 mm, tepat di antara Frontera dan Grandland dalam hal ukuran.

Leapmotor B10 dilengkapi satu motor listrik yang menghasilkan 215 hp (160 kW / 218 PS). Model ini menawarkan dua ukuran baterai 56,2 kWh dan 67,1 kWh, menawarkan jangkauan hingga 434 km (270 mil). Mobil ini juga akan tersedia dengan powertrain range-extender yang menawarkan jangkauan total hingga 900 km (559 mil).