Bukan Tesla atau Volkswagen, Ini Merek EV Terlaris di Inggris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |14:48 WIB
Bukan Tesla atau Volkswagen, Ini Merek EV Terlaris di Inggris (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Tampuk brand mobil listrik di Inggris Raya kini telah beralih. Bukan Tesla, BMW, atau Volkswagen, melainkan BYD yang berhasil menduduki posisi teratas. 

Mengutip data dari Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), BYD menyatakan telah menjual 12.754 EV hingga April. Jumlah itu membuat mereka meraup lebih dari 7% pangsa pasar. 

Capaian tersebut  menjadikan perusahaan China ini sebagai "merek kendaraan listrik terbesar di Inggris". BYD berada di atas para pesaingnya, seperti BMW, Tesla, dan Volkswagen.

BYD selanjutnya mencatat bahwa mereka juga "telah menjadi merek EV terlaris di antara pembeli pribadi." Ini adalah pencapaian yang patut diperhatikan karena kendaraan perusahaan tidak memenuhi syarat untuk subsidi pemerintah. Hibah kendaraan listrik memberikan diskon hingga USD5.079 atau sekitar  Rp88,4 juta untuk kendaraan tertentu termasuk Ford Puma Gen-E, Nissan Leaf, dan Mini Countryman Electric.

Pabrikan otomotif tersebut mengaitkan kesuksesannya dengan jajaran kendaraan yang beragam. Ini mulai dari Dolphin Surf seharga USD25.290 atau sekitar Rp440 juta hingga Sealion 7 seharga USD63.682 atau sekitar Rp1,1 miliar.

 Sealion 7 memiliki paket baterai 82,5 kWh yang memberikan jangkauan gabungan WLTP sejauh 300 mil (483 km), meskipun varian kelas atas memiliki sistem penggerak yang lebih canggih.

Bono Ge dari BYD UK mengatakan, dengan harga bahan bakar yang tetap tinggi, semakin banyak pengemudi beralih ke kendaraan listrik sebagai pilihan yang lebih cerdas dan ekonomis. 

 

