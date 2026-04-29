Tidak Bisa Didorong, Ini Cara Evakuasi Mobil Listrik Mogok di Jalan (Aldhi Chandra)

JAKARTA - Artikel ini akan mengulas soal cara evakuasi mobil listrik yang mogok di jalan.

Diketahui, kecelakaan maut antara kereta api dan KRL terjadi di Bekasi pada Senin (27/4/2026). Kecelakaan ini awalnya dipicu taksi listrik yang mendadak berhenti saat melintasi rel di pelintasan sebidang.

Taksi listrik yang diketahui mobil VinFast VF e34 itu pun tertemper KRL yang melintas. Akibatnya, KRL harus dievakuasi.

Dampak kejadian itu, KRL yang mengarah ke Cikarang terpaksa diberhentikan di Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya. KA Argo Bromo Anggrek itu pun menabrak KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Taksi listrik Green SM itu menjadi sorotan karena memicu tabrakan kereta tersebut. Pasalnya, taksi Green SM itu mendadak berhenti di rel kereta saat melewati pelintasan sebidang.

Berkaca dari kejadian ini, lalu bagaimana cara evakuasi mobil listrik mogok di jalan? Hal yang perlu diingat, mobil listrik berbeda dengan mobil bensin. Ketika mogok, mobil listrik tak bisa didorong. Pasalnya, mobil listrik punya sistem penggerak bertenaga baterai yang sensitif.

Cara paling aman untuk mengevakuasi mobil listrik mogok di jalan adalah dengan meletakkannya di atas truk derek flatbed (bak terbuka). Melansir laman Hyundai, Rabu (29/4/2026), metode ini memastikan keempat roda tidak menyentuh tanah, sehingga mencegah timbulnya aliran listrik yang tidak diinginkan dan mencegah kerusakan pada motor dan elektronik.

Hindari rodanya berputar (seperti yang terjadi ketika diderek di belakang kendaraan), sebab sistem pengereman regeneratifnya masih dapat mengisi ulang baterai dan dapat membahayakan.