Xiaomi Pamerkan Lengan Robotik Pengisi Daya Otomatis untuk Mobil Listrik

JAKARTA – Xiaomi mendemonstrasikan lengan robot yang dapat mengotomatisasikan pengisian daya mobil listrik di rumah. Perangkat ini ditujukan untuk para pemilik mobil listrik (EV) yang tidak suka mengisi daya di stasiun pengisian daya tradisional dan tak ingin repot mengisi daya mobil mereka di rumah.

Perangkat ini dapat menangani proses mengisi daya, mencolokkan, dan mencabut dari EV tanpa campur tangan manusia. Xiaomi mengatakan siap meluncurkan aksesori otomatis ini di pasar ritel pada kuartal keempat tahun 2026, menargetkan garasi rumah tempat sebagian besar pemilik EV mengisi daya.

Xiaomi memenuhi janji lama yang gagal dipenuhi oleh industri otomotif yang lebih luas. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, CEO Tesla, Elon Musk, menjanjikan solusi serupa untuk mobil listrik, menggambarkan pengisi daya berbentuk ular logam yang akan secara otomatis memanjang dari dinding. Tesla bahkan memamerkan prototipe yang berfungsi pada tahun 2015, tetapi proyek tersebut diam-diam menghilang dan tak pernah terdengar lagi.

Sebaliknya, Tesla mengalihkan fokusnya ke pengisian daya induktif nirkabel untuk model seperti robotaxi Cybercab. Xiaomi memutuskan untuk tetap menggunakan konsep colokan fisik dan membuatnya siap diproduksi.

Dilansir GSM Arena, desain fisik lengan robot Xiaomi sangat cocok untuk ruang hunian yang sempit. Casingnya berukuran tepat 152 mm lebarnya, sehingga mudah dipasang di samping kendaraan di garasi rumah yang kecil. Sistem ini menggunakan pengenalan visi kecerdasan buatan tingkat lanjut untuk memandu pistol pengisi daya dengan presisi sub-milimeter ke port kendaraan.

Sistem ini juga berkomunikasi langsung dengan mobil untuk memicu penutup port pengisian daya bermotor agar terbuka dan tertutup secara otomatis. Pemilik dapat memantau dan mengelola sistem dari jarak jauh melalui ponsel pintar mereka, karena lengan tersebut sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekosistem rumah pintar dan kendaraan yang sudah ada dari merek tersebut.

Lengan mekanik otomatis memecahkan masalah teknis utama yang saat ini menghambat alternatif pengisian daya nirkabel. Bantalan nirkabel menghilangkan kebutuhan akan kabel fisik, tetapi memiliki efisiensi energi yang lebih rendah. Sistem induktif nirkabel standar beroperasi pada tingkat efisiensi antara 88% dan 93% dalam kondisi penyelarasan sempurna.