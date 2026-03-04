Dirilis Terbatas, Xiaomi Leica Leitzphone Hadirkan Fitur Fotografi Ikonik dalam Smartphone Eksklusif

JAKARTA — Merayakan hari jadi ke-100 Leica, Xiaomi berkolaborasi untuk menghadirkan warisan ikonik dan filosofi desain Leica ke dalam perangkat seluler mutakhir: Xiaomi Leica Leitzphone. Kolaborasi pengembangan bersama (co-development) yang pertama di industri ini menempatkan pendekatan fotografi klasik Leica sebagai inti dari perangkat.**

Xiaomi Leica Leitzphone hadir dengan bodi paduan aluminium (aluminum alloy) yang tangguh dengan lapisan nickel-anodized, mencerminkan karakter premium Leica pada setiap detailnya. Sertifikasi IP68 memberikan perangkat ini perlindungan total terhadap debu dan air.

Smartphone ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk mendukung kinerja dan performa, terutama pengambilan dan pemrosesan foto, serta editing. Perangkat ini mengusung baterai 6.000 mAh Xiaomi Surge Battery yang mendukung 90W wired HyperCharge dan 50W wireless HyperCharge.

Xiaomi Leica Leitzphone memiliki teknologi fotografi unggulan Xiaomi 17 Ultra termasuk sensor kamera utama 1" LOFIC dan telephoto Leica 200 MP 75–100 mm dengan mechanical optical zoom, dengan standar optik Leica APO.