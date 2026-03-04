Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dirilis Terbatas, Xiaomi Leica Leitzphone Hadirkan Fitur Fotografi Ikonik dalam Smartphone Eksklusif

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |16:53 WIB
Dirilis Terbatas, Xiaomi Leica Leitzphone Hadirkan Fitur Fotografi Ikonik dalam Smartphone Eksklusif
Xiaomi Leica Leitzphone.
A
A
A

JAKARTA — Merayakan hari jadi ke-100 Leica, Xiaomi berkolaborasi untuk menghadirkan warisan ikonik dan filosofi desain Leica ke dalam perangkat seluler mutakhir: Xiaomi Leica Leitzphone. Kolaborasi pengembangan bersama (co-development) yang pertama di industri ini menempatkan pendekatan fotografi klasik Leica sebagai inti dari perangkat.**

Xiaomi Leica Leitzphone hadir dengan bodi paduan aluminium (aluminum alloy) yang tangguh dengan lapisan nickel-anodized, mencerminkan karakter premium Leica pada setiap detailnya. Sertifikasi IP68 memberikan perangkat ini perlindungan total terhadap debu dan air.

Smartphone ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk mendukung kinerja dan performa, terutama pengambilan dan pemrosesan foto, serta editing. Perangkat ini mengusung baterai 6.000 mAh Xiaomi Surge Battery yang mendukung 90W wired HyperCharge dan 50W wireless HyperCharge.

Xiaomi Leica Leitzphone memiliki teknologi fotografi unggulan Xiaomi 17 Ultra termasuk sensor kamera utama 1" LOFIC dan telephoto Leica 200 MP 75–100 mm dengan mechanical optical zoom, dengan standar optik Leica APO.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/16/3204898//xiaomi_17_series_launch-kx7O_large.jpeg
Xiaomi Resmi Perkenalkan Xiaomi 17 Series di Indonesia, Cek Spesifikasi, Fitur, dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/16/3204250//redmi_a7_pro-4Vuh_large.jpeg
Redmi A7 Pro Resmi Meluncur, Smartphone Rp1 Jutaan dengan Layar 120Hz dan Baterai Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/15/3199628//xiaomi_su7-bRNX_large.jpg
Xiaomi SU7 Baru Diperkirakan Meluncur Bulan Depan, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/16/3197826//ilustrasi-JVRS_large.jpg
Pembaruan HyperOS 3 Sebabkan HP Xiaomi Bootloop, Ini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/16/3197008//redmi_note_15_series_launch-w12g_large.jpg
Redmi Note 15 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/16/3196461//redmi_note_15_series_akan_segera_meluncur_di_indonesia-4OCT_large.jpg
Redmi Note 15 Series Segera Meluncur di Indonesia, Usung Ketahanan Tinggi dan Baterai Besar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement