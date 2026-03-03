Harga Tiket Bus Sinar Jaya Mudik Lebaran 2026 dan Cara Pesannya

JAKARTA - Harga tiket bus Sinar Jaya mudik Lebaran 2026 dan cara pesannya akan diulas dalam artikel ini. Sinar Jaya menjadi salah satu pilihan para pemudik sebagai teman perjalanan untuk sampai di kampung halaman.

Pada mudik Lebaran ini, ada sejumlah rute yang dilintasi bus Sinar Jaya. Melansir akun Instagram @sinarjaya.group, PO tersebut melayani berbagai rute tujuan pada mudik Lebaran 2026.

1. Rute SInar Jaya

Rute yang dilintasi itu meliputi wilayah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Lampung, hingga Palembang. Sementara tanggal keberangkatan pada 13-19 Maret 2026.

Berikut rute bus Sinar Jaya untuk mudik Lebaran 2026:

Yogya - Wonosari, Temanggung - Magelang, Bawen - Salatiga - Klaten, Mangkang - Penggaron, Solo - Matesih - Sragen, Solo - Wonogiri, Kudus - Tayu - Lasem, Denpasar Bali, Cepu via Porwodadi, Lampung - Palembang, Surabaya - Gresik, Surabaya - Madura, Surabaya - Malang, Jember - Banyuwangi, Situbundo - Banyuwangi.

Ponorogo & Blitar, Baturaja - Tanjung Enim, Ajibarang - Purwokerto, Banjarnegara - Wonosobo, Purbalingga - Bobotsari, Kr. Pucung - Kawunganten, Wangon - Cilacap, Jambi, Kebumen - Gombong, Purworejo - Wates, Tegal - Slawi - Prupuk, Pemalang - Pekalongan, Moga - Belik.

2. Harga Tiket Sinar Jaya

Harga tiket bus Sinar Jaya tidaklah sama untuk setiap rute perjalanan. Berikut harga tiket Sinar Jaya dari pool Cibitung, untuk tanggal 13 Maret 2026, dikutip dari redbus, Selasa (3/3/2026):

Cibitung - Cilacap: Mulai dari Rp170 ribu

Cibitung - Wonosobo: Mulai dari Rp190 ribu

Cibitung - Surabaya: Mulai dari Rp470 ribu

Cibitung - Kebumen: Mulai dari Rp270 ribu

Cibitung - Purbalingga: Mulai dari Rp185 ribu

Cibitung - Purwokerto: Mulai dari Rp180 ribu

Cibitung - Tegal: Mulai dari Rp140 ribu

Cibitung - Pemalang: Mulai dari Rp180 ribu

Cibitung - Situbondo: Mulai dari Rp610 ribu