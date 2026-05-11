Motor Sport Nangkring di Tiang Lampu Merah Usai Tabrakan dengan BMW

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di selatan Vancouver, British Columbia, Kanada melibatkan pengendara mobil dan motor. Bahkan, motor berjenis sport itu sampai nangkring di atas tiang lampu lalu lintas atau traffic light.

Melansir ABC News, Senin (11/5/2026), dalam video yang direkam saksi mata memperlihatkan motor berwarna biru tergantung di atas tiang lampu lalu lintas. Kemudian, ada mobil BMW yang juga tampak rusak parah pada bagian depan.

Sementara pengendara motor dikabarkan mengalami cedera dan sedang menjalani perawatan. Di lokasi sudah tampak ada petugas kepolisian.

Lokasi kecelakaan juga steril karena dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Sejauh ini, kronologi maupun penyebab kecelakaan tersebut belum diketahui.

(Arief Setyadi )