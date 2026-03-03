Daftar Lokasi SPKLU di Jalur Mudik Tol Trans Jawa 2026

Daftar Lokasi SPKLU di Jalur Mudik Tol Trans Jawa 2026 (Dok Okezone)

JAKARTA - Sejumlah SPKLU tersebar di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026. SPKLU disiapkan untuk memberikan ketenangan kepada pemudik yang menggunakan mobil listrik. Daftar lokasi SPKLU di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026 bakal diulas lebih lanjut.

Diketahui, tren mobil listrik di Indonesia terus meningkat. Populasi mobil listrik pun terus naik dari tahun ke tahun.

Kini, banyak model mobil listrik yang ditawarkan di pasaran. Banyak pula model mobil listrik yang kini dibekali baterai berkapasitas besar sehingga memiliki daya jelajah cukup mumpuni.

Kini banyak mobil listrik memiliki jarak tempuh dengan range 400 hingga 600 km. Hal ini membuat mobil listrik bisa menjadi pilihan untuk digunakan mudik ke kampung halaman.

Selain itu, dengan meningkatnya populasi mobil listrik, infrastrukturnya juga terus meningkat. Kini semakin banyak SPKLU yang tersebar.

Di jalur mudik Tol Trans Jawa, juga cukup banyak titik SPKLU yang disiapkan untuk para pemudik mengisi ulang daya kendaraan listriknya.

Berikut daftar lokasi SPKLU di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (3/3/2026):

Tol Jagorawi

Rest Area KM 10A

Rest Area KM 21B

Rest Area KM 45A

Tol Jakarta–Tangerang

Rest Area KM 13A

Rest Area KM 14B

Tol Jakarta–Cikampek

Rest Area KM 6B

Rest Area KM 19A

Rest Area KM 19B

Rest Area KM 39A

Rest Area KM 42B

Rest Area KM 57A

Rest Area KM 62B

Ruas Cipularang dan Padaleunyi

Tol Cipularang

Rest Area KM 72A

Rest Area KM 72B

Rest Area Travoy KM 88A

Rest Area Travoy KM 88B

Rest Area KM 97B

Rest Area KM 125B

Tol Padaleunyi

Rest Area KM 147A

Rest Area KM 149B