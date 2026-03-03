JAKARTA - Sejumlah SPKLU tersebar di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026. SPKLU disiapkan untuk memberikan ketenangan kepada pemudik yang menggunakan mobil listrik. Daftar lokasi SPKLU di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026 bakal diulas lebih lanjut.
Diketahui, tren mobil listrik di Indonesia terus meningkat. Populasi mobil listrik pun terus naik dari tahun ke tahun.
Kini, banyak model mobil listrik yang ditawarkan di pasaran. Banyak pula model mobil listrik yang kini dibekali baterai berkapasitas besar sehingga memiliki daya jelajah cukup mumpuni.
Kini banyak mobil listrik memiliki jarak tempuh dengan range 400 hingga 600 km. Hal ini membuat mobil listrik bisa menjadi pilihan untuk digunakan mudik ke kampung halaman.
Selain itu, dengan meningkatnya populasi mobil listrik, infrastrukturnya juga terus meningkat. Kini semakin banyak SPKLU yang tersebar.
Di jalur mudik Tol Trans Jawa, juga cukup banyak titik SPKLU yang disiapkan untuk para pemudik mengisi ulang daya kendaraan listriknya.
Berikut daftar lokasi SPKLU di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (3/3/2026):
Tol Jagorawi
Rest Area KM 10A
Rest Area KM 21B
Rest Area KM 45A
Tol Jakarta–Tangerang
Rest Area KM 13A
Rest Area KM 14B
Tol Jakarta–Cikampek
Rest Area KM 6B
Rest Area KM 19A
Rest Area KM 19B
Rest Area KM 39A
Rest Area KM 42B
Rest Area KM 57A
Rest Area KM 62B
Ruas Cipularang dan Padaleunyi
Tol Cipularang
Rest Area KM 72A
Rest Area KM 72B
Rest Area Travoy KM 88A
Rest Area Travoy KM 88B
Rest Area KM 97B
Rest Area KM 125B
Tol Padaleunyi
Rest Area KM 147A
Rest Area KM 149B