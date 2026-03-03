Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Lokasi SPKLU di Jalur Mudik Tol Trans Jawa 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |11:52 WIB
Daftar Lokasi SPKLU di Jalur Mudik Tol Trans Jawa 2026
Daftar Lokasi SPKLU di Jalur Mudik Tol Trans Jawa 2026 (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah SPKLU tersebar di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026. SPKLU disiapkan untuk memberikan ketenangan kepada pemudik yang menggunakan mobil listrik. Daftar lokasi SPKLU di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026 bakal diulas lebih lanjut. 

Diketahui, tren mobil listrik di Indonesia terus meningkat. Populasi mobil listrik pun terus naik dari tahun ke tahun. 

Kini, banyak model mobil listrik yang ditawarkan di pasaran. Banyak pula model mobil listrik yang kini dibekali baterai berkapasitas besar sehingga memiliki daya jelajah cukup mumpuni. 

Kini banyak mobil listrik memiliki jarak tempuh dengan range 400 hingga 600 km. Hal ini membuat mobil listrik bisa menjadi pilihan untuk digunakan mudik ke kampung halaman. 

Selain itu, dengan meningkatnya populasi mobil listrik, infrastrukturnya juga terus meningkat. Kini semakin banyak SPKLU yang tersebar. 

Di jalur mudik Tol Trans Jawa, juga cukup banyak titik SPKLU yang disiapkan untuk para pemudik mengisi ulang daya kendaraan listriknya. 

Berikut daftar lokasi SPKLU di jalur mudik Tol Trans Jawa 2026, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (3/3/2026): 

Tol Jagorawi 

Rest Area KM 10A  
Rest Area KM 21B 
Rest Area KM 45A 

Tol Jakarta–Tangerang 

Rest Area KM 13A 
Rest Area KM 14B 

Tol Jakarta–Cikampek 

Rest Area KM 6B 
Rest Area KM 19A 
Rest Area KM 19B 
Rest Area KM 39A 
Rest Area KM 42B 
Rest Area KM 57A 
Rest Area KM 62B 

Ruas Cipularang dan Padaleunyi 

Tol Cipularang 

Rest Area KM 72A 
Rest Area KM 72B 
Rest Area Travoy KM 88A 
Rest Area Travoy KM 88B 
Rest Area KM 97B 
Rest Area KM 125B 

Tol Padaleunyi 

Rest Area KM 147A 
Rest Area KM 149B 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/15/3205172/pertamina_siapkan_posko_mudik-wl4k_large.jpg
Mudik 2026, Pertamina Lubricants Siapkan Posko dan Bengkel Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/15/3204706/sinar_jaya-ZYw9_large.jpeg
Harga Tiket Bus Sinar Jaya Mudik Lebaran 2026 dan Cara Pesannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement