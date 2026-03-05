Mudik 2026, Pertamina Lubricants Siapkan Posko dan Bengkel Siaga

JAKARTA - Sebelum berangkat mudik Lebaran bersama keluarga, sebaiknya mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan. Hal ini agar perjalanan menuju kampung halaman menjadi lebih aman dan nyaman.

Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi diperkirakan sebanyak 3,67 juta keluar dari Jakarta dan arus masuk Jakarta diproyeksikan mencapai 3,54 juta kendaraan.

Dengan tingginya volume kendaraan pada musim mudik ini, juga berpotensi menambah waktu perjalanan. Dengan kondisi lalu lintas padat, kendaraan akan bekerja lebih keras dari biasanya. Karena itu, persiapan kendaraan sebelum mudik menjadi hal penting, seperti pemeriksaan tekanan dan kondisi ban, sistem pengereman, air radiator, aki, lampu kendaraan, wiper, dan tentunya kondisi oli.

“Keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah hal utama. Kami selalu mengingatkan masyarakat agar melakukan pengecekan kendaraan secara menyeluruh sebelum berangkat, termasuk kondisi oli. Oli berfungsi menjaga suhu mesin dan melindungi komponen dari keausan,” kata VP Marketing PT Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo, di Jakarta, dikutip Kamis (5/3/2026).

Pada saat mudik, macet menjadi tak terhindari. Dalam kondisi ini, beban kendaraan menjadi meningkat. Karena itu, kondisi oli mesti prima agar perjalanan tetap nyaman.

“Dalam perjalanan panjang dengan kondisi macet, beban mesin meningkat. Jika oli tidak prima, performa kendaraan bisa terganggu dan membuat perjalanan menjadi kurang nyaman.

Pada musim mudik ini, pihaknya menyediakan bengkel menjelang dan saat arus mudik. Pemudik bisa mengecek kondisi kendaraannya maupun ganti oli di bengkel yang tersedia pada 6-7 Maret 2026 di 12 kota, dengan 24 bengkel mitra yang tersebar. Selain itu, periode kedua 14-20 Maret 2026, tersebar 28 bengkel mitra yang berlokasi di 18 kota.

Selain itu, Nugroho menjelaskan, pihaknya juga menghadirkan Lesehan Enduro dan Selasar Fastron. Lesehan ini hadir di Masjid Al Huda, Cirebon dan Masjid Al Fairuz, Pekalongan pada 13-19 Maret 2026.