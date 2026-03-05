Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mudik 2026, Pertamina Lubricants Siapkan Posko dan Bengkel Siaga

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:15 WIB
Mudik 2026, Pertamina Lubricants Siapkan Posko dan Bengkel Siaga
Mudik 2026, Pertamina Lubricants Siapkan Posko dan Bengkel Siaga (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Sebelum berangkat mudik Lebaran bersama keluarga, sebaiknya mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan. Hal ini agar perjalanan menuju kampung halaman menjadi lebih aman dan nyaman. 

Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi diperkirakan sebanyak 3,67 juta keluar dari Jakarta dan arus masuk Jakarta diproyeksikan mencapai 3,54 juta kendaraan. 

Dengan tingginya volume kendaraan pada musim mudik ini, juga berpotensi menambah waktu perjalanan. Dengan kondisi lalu lintas padat, kendaraan akan bekerja lebih keras dari biasanya. Karena itu, persiapan kendaraan sebelum mudik menjadi hal penting, seperti pemeriksaan tekanan dan kondisi ban, sistem pengereman, air radiator, aki, lampu kendaraan, wiper, dan tentunya kondisi oli. 

“Keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah hal utama. Kami selalu mengingatkan masyarakat agar melakukan pengecekan kendaraan secara menyeluruh sebelum berangkat, termasuk kondisi oli. Oli berfungsi menjaga suhu mesin dan melindungi komponen dari keausan,” kata VP Marketing PT Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo, di Jakarta, dikutip Kamis (5/3/2026). 

Pada saat mudik, macet menjadi tak terhindari. Dalam kondisi ini, beban kendaraan menjadi meningkat. Karena itu, kondisi oli mesti prima agar perjalanan tetap nyaman. 

“Dalam perjalanan panjang dengan kondisi macet, beban mesin meningkat. Jika oli tidak prima, performa kendaraan bisa terganggu dan membuat perjalanan menjadi kurang nyaman.

Pada musim mudik ini, pihaknya menyediakan bengkel menjelang dan saat arus mudik. Pemudik bisa mengecek kondisi kendaraannya maupun ganti oli di bengkel yang tersedia pada 6-7 Maret 2026 di 12 kota, dengan 24 bengkel mitra yang tersebar. Selain itu, periode kedua 14-20 Maret 2026, tersebar 28 bengkel mitra yang berlokasi di 18 kota. 

Selain itu, Nugroho menjelaskan, pihaknya juga menghadirkan Lesehan Enduro dan Selasar Fastron. Lesehan ini hadir di Masjid Al Huda, Cirebon dan Masjid Al Fairuz, Pekalongan pada 13-19 Maret 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/15/3204706/sinar_jaya-ZYw9_large.jpeg
Harga Tiket Bus Sinar Jaya Mudik Lebaran 2026 dan Cara Pesannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/15/3204704/spklu-Xqc4_large.jpeg
Daftar Lokasi SPKLU di Jalur Mudik Tol Trans Jawa 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement