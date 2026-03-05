Cara Mudah Aktifkan NFC di iPhone untuk Isi e-Toll Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Menjelang libur Lebaran 2026, arus mudik ke berbagai daerah di Indonesia, terutama melalui jalur darat akan mulai dipenuhi kendaraan. Bagi yang memanfaatkan rute darat melalui tol, perlu dipersiapkan saldo e-Toll Anda agar perjalanan mudik lebih nyaman.

Namun, jika kehabisan saldo di tengah jalan, tidak perlu panik karena pengisian e-Toll bisa dilakukan dengan mudah dari perangkat iPhone Anda menggunakan fitur NFC. Berikut panduan untuk mengisi saldo e-Toll melalui NFC dari iPhone.

Apa Itu NFC?

NFC (Near Field Communication) adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak sangat dekat (maksimal 4-10 cm) yang memungkinkan dua perangkat elektronik bertukar data hanya dengan disentuhkan atau didekatkan. NFC beroperasi pada frekuensi 13.56 MHz, dan telah digunakan luas di Indonesia untuk pembayaran nontunai, akses kontrol, dan transfer data cepat, termasuk pengisian e-Toll.

iPhone Mana yang Support NFC e-Toll?

Semua iPhone XS ke iPhone 17 series (termasuk SE 2022+) punya NFC otomatis untuk pembayaran. iPhone 7/8: Butuh aktivasi manual. iOS 18+ (2026 standar) dukung Flazz Gen2, TapCash, dan lainnya.

Langkah-Langkah Isi e-Toll dengan NFC

Langkah 1: Aktifkan NFC di iPhone

NFC iPhone tidak ada toggle on/off global seperti Android, dan harus diaktivasi via Control Center atau Shortcuts untuk e-Toll.

Cara 1: Via Control Center

Buka Pengaturan > Pusat Kontrol (Control Center)

Gulir bawah > Pembaca Tag NFC (NFC Tag Reader) > Ketuk + hijau untuk tambah

Swipe down dari pojok kanan atas (unlock lockscreen) > Ketuk ikon NFC saat mau top up

Cara 2: Shortcuts Otomatis