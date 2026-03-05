Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Aktifkan NFC di iPhone untuk Isi e-Toll Mudik Lebaran 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:04 WIB
Cara Mudah Aktifkan NFC di iPhone untuk Isi e-Toll Mudik Lebaran 2026
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Menjelang libur Lebaran 2026, arus mudik ke berbagai daerah di Indonesia, terutama melalui jalur darat akan mulai dipenuhi kendaraan. Bagi yang memanfaatkan rute darat melalui tol, perlu dipersiapkan saldo e-Toll Anda agar perjalanan mudik lebih nyaman.

Namun, jika kehabisan saldo di tengah jalan, tidak perlu panik karena pengisian e-Toll bisa dilakukan dengan mudah dari perangkat iPhone Anda menggunakan fitur NFC. Berikut panduan untuk mengisi saldo e-Toll melalui NFC dari iPhone.

Apa Itu NFC?

NFC (Near Field Communication) adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak sangat dekat (maksimal 4-10 cm) yang memungkinkan dua perangkat elektronik bertukar data hanya dengan disentuhkan atau didekatkan. NFC beroperasi pada frekuensi 13.56 MHz, dan telah digunakan luas di Indonesia untuk pembayaran nontunai, akses kontrol, dan transfer data cepat, termasuk pengisian e-Toll.

iPhone Mana yang Support NFC e-Toll?

Semua iPhone XS ke iPhone 17 series (termasuk SE 2022+) punya NFC otomatis untuk pembayaran. iPhone 7/8: Butuh aktivasi manual. iOS 18+ (2026 standar) dukung Flazz Gen2, TapCash, dan lainnya.

Langkah-Langkah Isi e-Toll dengan NFC

Langkah 1: Aktifkan NFC di iPhone

NFC iPhone tidak ada toggle on/off global seperti Android, dan harus diaktivasi via Control Center atau Shortcuts untuk e-Toll.

Cara 1: Via Control Center

  • Buka Pengaturan > Pusat Kontrol (Control Center)
  • Gulir bawah > Pembaca Tag NFC (NFC Tag Reader) > Ketuk + hijau untuk tambah
  • Swipe down dari pojok kanan atas (unlock lockscreen) > Ketuk ikon NFC saat mau top up

Cara 2: Shortcuts Otomatis

  • Buka app Pintasan (Shortcuts) > Otomatisasi > Buat Otomatisasi Pribadi
  • Pilih NFC > Pindai kartumu (tempel belakang iPhone)
  • Set "Buka App" > pilih m-Banking (Livin' Mandiri/BRImo) > Simpan
  • Kini sentuh kartu = auto buka app top up!
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/16/3205889//game_guardian-b6C2_large.jpg
Link Download dan Cara Pakai Cheat Engine Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205193//ilustrasi-efmD_large.jpg
Apakah Video di Yandex Bisa Didownload? Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/16/3204991//claude-EMqK_large.jpg
Cara Mudah Pindah dari ChatGPT ke Claude Tanpa Kehilangan Memori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/16/3203205//ilustrasi-BfGO_large.jpg
Ini Cara Mudah Mengaktifkan Adzan Otomatis di HP Tanpa Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202684//ilustrasi-JPzv_large.jpg
Bolehkah File Msgstore di WhatsApp Dihapus? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/16/3202329//ilustrasi-hG7o_large.jpg
Cara Mudah Menggunakan Proxy di Android
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement