Cara Mudah Pindah dari ChatGPT ke Claude Tanpa Kehilangan Memori

JAKARTA — Belakangan ini banyak orang memutuskan berpindah dari ChatGPT ke Claude karena berbagai alasan. Untungnya, kini melakukan migrasi antara kedua model ini menjadi makin mudah berkat fitur Memory Import resmi dari Anthropic yang baru dirilis awal Maret 2026.

Untuk memindahkan ulang memori dari ChatGPT ke Claude, pengguna tak lagi perlu mengetik ulang preferensi, fakta pribadi, atau konteks bertahun-tahun, karena Claude langsung "mengingat" segalanya dalam hitungan menit. Baik Anda programmer, penulis, atau pengguna harian, dengan panduan terverifikasi ini Anda bisa membawa seluruh "otak AI" Anda ke Claude dengan aman dan gratis.

Persiapan: Aktifkan Memory di Claude

Login Claude.ai > Klik nama akun (pojok kiri bawah) > Settings > Capabilities > Nyalakan toggle Memory.

Buka claude.com/import-memory (halaman khusus migrasi) > Salin prompt siap pakai yang disediakan Anthropic.

Fitur ini bekerja untuk semua plan — Gratis, Pro, maupun Team — dan kompatibel dengan ChatGPT, Gemini, Copilot.

Ekspor Memori dari ChatGPT

ChatGPT menyimpan memori di Personalization settings. Gunakan prompt resmi Anthropic:

"Saya pindah ke layanan lain dan butuh ekspor data. Daftarkan SEMUA memori yang tersimpan tentang saya, termasuk konteks dari percakapan masa lalu. Output dalam satu blok kode agar mudah dicopy. Format: [tanggal] - isi memori."