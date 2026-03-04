Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Pindah dari ChatGPT ke Claude Tanpa Kehilangan Memori

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |17:22 WIB
Cara Mudah Pindah dari ChatGPT ke Claude Tanpa Kehilangan Memori
Claude.
A
A
A

JAKARTA — Belakangan ini banyak orang memutuskan berpindah dari ChatGPT ke Claude karena berbagai alasan. Untungnya, kini melakukan migrasi antara kedua model ini menjadi makin mudah berkat fitur Memory Import resmi dari Anthropic yang baru dirilis awal Maret 2026.

Untuk memindahkan ulang memori dari ChatGPT ke Claude, pengguna tak lagi perlu mengetik ulang preferensi, fakta pribadi, atau konteks bertahun-tahun, karena Claude langsung "mengingat" segalanya dalam hitungan menit. Baik Anda programmer, penulis, atau pengguna harian, dengan panduan terverifikasi ini Anda bisa membawa seluruh "otak AI" Anda ke Claude dengan aman dan gratis.

Persiapan: Aktifkan Memory di Claude

  • Login Claude.ai  > Klik nama akun (pojok kiri bawah) > Settings > Capabilities > Nyalakan toggle Memory.
  • Buka claude.com/import-memory  (halaman khusus migrasi) > Salin prompt siap pakai yang disediakan Anthropic.
  • Fitur ini bekerja untuk semua plan — Gratis, Pro, maupun Team — dan kompatibel dengan ChatGPT, Gemini, Copilot.

Ekspor Memori dari ChatGPT 

ChatGPT menyimpan memori di Personalization settings. Gunakan prompt resmi Anthropic:

"Saya pindah ke layanan lain dan butuh ekspor data. Daftarkan SEMUA memori yang tersimpan tentang saya, termasuk konteks dari percakapan masa lalu. Output dalam satu blok kode agar mudah dicopy. Format: [tanggal] - isi memori."

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/16/3205889//game_guardian-b6C2_large.jpg
Link Download dan Cara Pakai Cheat Engine Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/16/3205412//ilustrasi-5mCu_large.jpg
OpenAI Kehilangan 1,5 Juta Pelanggan ChatGPT dalam 48 Jam, Gara-Gara Kesepakatan dengan Pentagon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205193//ilustrasi-efmD_large.jpg
Apakah Video di Yandex Bisa Didownload? Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205170//ilustrasi-73fQ_large.jpg
Cara Mudah Aktifkan NFC di iPhone untuk Isi e-Toll Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/16/3203205//ilustrasi-BfGO_large.jpg
Ini Cara Mudah Mengaktifkan Adzan Otomatis di HP Tanpa Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202684//ilustrasi-JPzv_large.jpg
Bolehkah File Msgstore di WhatsApp Dihapus? Berikut Penjelasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement