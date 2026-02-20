Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bolehkah File Msgstore di WhatsApp Dihapus? Berikut Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |15:23 WIB
Bolehkah File Msgstore di WhatsApp Dihapus? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - File Msgstore di folder Databases WhatsApp sering membengkak dan memenuhi memori internal HP karena menyimpan cadangan riwayat chat harian. Besarnya ukuran file ini kadang memunculkan pertanyaan: apakah file-file ini boleh dihapus untuk menghemat penyimpanan? Berikut penjelasannya.

Apa Itu File Msgstore?

File Msgstore.db.crypt14 (atau varian) adalah database lokal WhatsApp yang menyimpan riwayat chat, media, dan kontak secara terenkripsi. File dengan timestamp seperti "msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14" merupakan backup harian lama yang tak lagi aktif setelah backup baru dibuat.

Aman Dihapus Jika Sudah Backup

Menurut FAQ resmi WhatsApp, hapus file database aman dan tak pengaruhi chat saat ini, tapi pastikan backup ke Google Drive (Android) atau iCloud (iOS) up-to-date terlebih dahulu. Hindari hapus file utama tanpa timestamp ("msgstore.db.crypt14") karena bisa hilangkan chat hari itu yang belum ke-backup.

WhatsApp akan otomatis generate ulang database tanpa menhilangkan chat aktif.

Cara Aman Hapus File Msgstore

Ikuti langkah resmi untuk Android (mirip iOS via Files app).

  • Buka File Manager > Penyimpanan Internal > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Databases.
  • Pilih file Msgstore dengan tanggal lama (tekan lama) > Hapus; biarkan file terbaru.
  • Buka WhatsApp > verifikasi chat masih ada; app akan rebuild database otomatis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/16/3205889//game_guardian-b6C2_large.jpg
Link Download dan Cara Pakai Cheat Engine Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/16/3205694//whatsapp_plus-5B9G_large.jpg
WhatsApp Diduga Akan Luncurkan Layanan Premium Berbayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205193//ilustrasi-efmD_large.jpg
Apakah Video di Yandex Bisa Didownload? Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205170//ilustrasi-73fQ_large.jpg
Cara Mudah Aktifkan NFC di iPhone untuk Isi e-Toll Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/16/3204991//claude-EMqK_large.jpg
Cara Mudah Pindah dari ChatGPT ke Claude Tanpa Kehilangan Memori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/16/3203205//ilustrasi-BfGO_large.jpg
Ini Cara Mudah Mengaktifkan Adzan Otomatis di HP Tanpa Aplikasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement