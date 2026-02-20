Bolehkah File Msgstore di WhatsApp Dihapus? Berikut Penjelasannya

JAKARTA - File Msgstore di folder Databases WhatsApp sering membengkak dan memenuhi memori internal HP karena menyimpan cadangan riwayat chat harian. Besarnya ukuran file ini kadang memunculkan pertanyaan: apakah file-file ini boleh dihapus untuk menghemat penyimpanan? Berikut penjelasannya.

Apa Itu File Msgstore?

File Msgstore.db.crypt14 (atau varian) adalah database lokal WhatsApp yang menyimpan riwayat chat, media, dan kontak secara terenkripsi. File dengan timestamp seperti "msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14" merupakan backup harian lama yang tak lagi aktif setelah backup baru dibuat.

Aman Dihapus Jika Sudah Backup

Menurut FAQ resmi WhatsApp, hapus file database aman dan tak pengaruhi chat saat ini, tapi pastikan backup ke Google Drive (Android) atau iCloud (iOS) up-to-date terlebih dahulu. Hindari hapus file utama tanpa timestamp ("msgstore.db.crypt14") karena bisa hilangkan chat hari itu yang belum ke-backup.

WhatsApp akan otomatis generate ulang database tanpa menhilangkan chat aktif.

Cara Aman Hapus File Msgstore

Ikuti langkah resmi untuk Android (mirip iOS via Files app).