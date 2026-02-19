Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar HP yang Tidak Bisa Pakai WhatsApp per Februari 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:01 WIB
Daftar HP yang Tidak Bisa Pakai WhatsApp per Februari 2026
Ilustrasi.
JAKARTA - WhatsApp resmi mengakhiri dukungan untuk sejumlah ponsel lama mulai Februari 2026 demi menjaga keamanan dan fitur terbaru. Langkah terbaru ini akan memengaruhi perangkat dengan Android di bawah versi 5.0 atau iOS versi 15.1 ke bawah, sehingga pengguna disarankan segera backup chat dan upgrade perangkat agar tetap bisa mengakses WhatsApp.

Persyaratan Minimum Resmi

Menurut Pusat Bantuan WhatsApp, aplikasi hanya kompatibel dengan ponsel Android versi 5.0 (Lollipop) ke atas serta iPhone dengan iOS 15.1 atau lebih baru. Perangkat yang terjebak pada OS lama tidak lagi menerima update keamanan, sehingga rentan diretas dan kehilangan akses fitur baru.

Daftar HP Android Terdampak

Berikut model-model populer dari berbagai merek yang banyak digunakan di Indonesia dan tidak lagi mendukung WhatsApp karena keterbatasan OS.

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
  • Oppo: F1s, A37, Neo 9
  • Vivo: Y15 (2019), V3, Y53
  • Realme: C1, C2 (model lama dengan Android 4.4)
  • Infinix: Hot S3X, Smart 2 (model Android lama)
  • Xiaomi: Mi Note 2, Redmi Note 4G

Perlu dicatat bahwa ini bukanlah bukanlah daftar lengkap karena WhatsApp tidak merilis daftar spesifik model. Daftar ini dibuat berdasarkan sistem operasi atau OS yang tidak memenuhi syarat, jadi kalau ponsel Anda masih menggunakan Android 5.0, bisa dipastikan tidak lagi bisa menggunakan WhatsApp. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iOS Android Whatsapp

