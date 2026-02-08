Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Kembangkan Daftar Kustom untuk Privasi Lebih pada Pembaruan Status

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |11:52 WIB
WhatsApp Kembangkan Daftar Kustom untuk Privasi Lebih pada Pembaruan Status
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – WhatsApp dilaporkan tengah mengembangkan fitur Custom Lists atau Daftar Kustom untuk pembaruan status, memberikan pengguna kontrol privasi yang lebih besar. Fitur ini ditemukan masih dalam tahap pengembangan di WhatsApp beta versi Android.

Menurut laporan WABetaInfo, fitur Daftar Kustom yang masih dalam pengembangan ini hadir di versi beta 2.26.5.11 WhatsApp untuk Android. Sesuai namanya, Daftar Kustom memungkinkan pengguna WhatsApp membuat daftar audiens berbeda yang dapat melihat pembaruan status mereka.

Misalnya, Anda dapat membuat daftar yang hanya mencakup anggota keluarga, sementara daftar lain berisi orang-orang dari jaringan profesional. Fitur ini mirip dengan kontrol privasi kustom yang ditawarkan Facebook.

WABetaInfo melaporkan bahwa pengguna WhatsApp dapat memilih emoji dan nama untuk daftar kustom mereka. Setiap perubahan pada daftar hanya berlaku saat Anda memposting pembaruan status baru. Artinya, jika Anda menghapus kontak dari daftar kustom setelah memposting pembaruan status, kontak tersebut tetap dapat melihat pembaruan yang sudah ada, tetapi tidak akan melihat yang baru.

 

