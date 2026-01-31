Google Ungkap Hanya 7,5 Persen Perangkat yang Sudah Gunakan Android 16

JAKARTA - Google merilis Android 16 pada Juni 2025 untuk jajaran Pixel-nya. Saat ini, banyak produsen perangkat Android lainnya juga telah mengeluarkan pembaruan Android 16 untuk produk mereka. Setelah tujuh bulan, berapa banyak perangkat yang menjalankan versi terbaru OS Google ini?

Google telah memperbarui grafik distribusi versi Android berdasarkan data per 1 Desember 2025. Perlu dicatat, ada selisih lebih dari satu bulan dari tanggal perilisan grafik terbaru ini.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa dari semua perangkat Android aktif yang ada, 7,5% menjalankan Android 16. Angka ini memang terlihat rendah, tetapi Android adalah ekosistem yang jauh lebih terbuka, dengan puluhan perusahaan yang memproduksi ratusan bahkan ribuan perangkat. Dengan demikian, menerbitkan pembaruan Android adalah urusan yang jauh lebih rumit dibandingkan OS seperti iOS yang lebih tertutup.

Dilansir GSM Arena, versi Android yang paling banyak diadopsi adalah Android 15 dengan pangsa pasar 19,3%, diikuti Android 14 dengan 17,2%, serta Android 13 dengan 13,9%. Android 16 hanya berada di posisi ketujuh, dan juga disalip oleh Android 11, Android 12, dan Android 10 secara berurutan.

Tentu saja, persentase ini akan berubah dalam beberapa bulan mendatang, seiring Android 16 yang terus tumbuh pesat.

(Rahman Asmardika)