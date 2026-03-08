Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Play Store Mulai Beri Peringatan Tentang Aplikasi yang Bikin Baterai Terkuras

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |15:43 WIB
Google Play Store Mulai Beri Peringatan Tentang Aplikasi yang Bikin Baterai Terkuras
Google Play Store akan memperingatkan tentang aplikasi yang menguras baterai.
A
A
A

JAKARTA — Google mulai mengambil tindakan terhadap aplikasi Android yang menyebabkan baterai ponsel terkuras atau menggunakan daya berlebihan. Raksasa teknologi itu mengumumkan bahwa Google Play Store mulai menampilkan label peringatan pada aplikasi yang menghabiskan daya baterai di smartphone Android.

Aplikasi yang terdampak akan dikecualikan dari rekomendasi Play Store. Perusahaan mencatat bahwa aplikasi tersebut menyalahgunakan mekanisme penguncian layar parsial Android dan membuat CPU tetap berjalan di latar belakang bahkan saat layar mati. Google mendefinisikan ambang batas perilaku buruk sebagai “lebih dari 5 persen sesi pengguna dalam 28 hari terakhir.”

Google Menampilkan Label Peringatan Baru di Play Store 

Dalam postingan blog baru-baru ini, Google mengumumkan bahwa mulai 1 Maret, Play Store meluncurkan perawatan kualitas teknis penguncian layar untuk mengurangi pengurasan baterai. Peluncuran ini dilakukan secara bertahap ke aplikasi yang terdampak selama beberapa minggu berikutnya.

Google mengonfirmasi bahwa aplikasi yang secara konsisten melampaui ambang batas “Penguncian Layar Parsial Berlebihan” dalam data Android akan tercantum di Play Store dengan peringatan dan dikecualikan dari tampilan penemuan, seperti rekomendasi.

Perusahaan tersebut membagikan contoh pesan peringatan yang berbunyi: “Aplikasi ini mungkin menggunakan lebih banyak baterai daripada yang diharapkan karena aktivitas latar belakang yang tinggi.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204551//goto-Nsbt_large.jpg
Penjelasan GoTo soal Investasi Google, Pastikan Nadiem Tak Lagi Terlibat sejak Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202446//google_gemini-NpFS_large.jpg
Google Gemini Sekarang Bisa Membuat Trek Musik dan Lagu, Semua Bisa Mencoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/16/3201961//ilustrasi-Oeo3_large.jpg
5 Aplikasi Jadwal Puasa Ramadhan 2026, Lengkap dengan Pengingat Sahur dan Buka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/16/3201198//android_17_cinnamon_bun-VXT0_large.jpg
Google Mengonfirmasi Android 17 Beta 1 Akan Segera Dirilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/16/3200844//menko_pmk_pratikno_berbicara_mengenai_perlindungan_bagi_anak_anak_di_dunia_digital-SI9q_large.jpg
Kritik Google dan YouTube, Menko PMK Soroti Panduan Perlindungan Digital untuk Anak Belum Efektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/16/3200399//ilustrasi-zLdF_large.jpg
Cara Memulihkan Akun Google yang Sudah Terlanjur Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement