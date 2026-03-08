Google Play Store Mulai Beri Peringatan Tentang Aplikasi yang Bikin Baterai Terkuras

JAKARTA — Google mulai mengambil tindakan terhadap aplikasi Android yang menyebabkan baterai ponsel terkuras atau menggunakan daya berlebihan. Raksasa teknologi itu mengumumkan bahwa Google Play Store mulai menampilkan label peringatan pada aplikasi yang menghabiskan daya baterai di smartphone Android.

Aplikasi yang terdampak akan dikecualikan dari rekomendasi Play Store. Perusahaan mencatat bahwa aplikasi tersebut menyalahgunakan mekanisme penguncian layar parsial Android dan membuat CPU tetap berjalan di latar belakang bahkan saat layar mati. Google mendefinisikan ambang batas perilaku buruk sebagai “lebih dari 5 persen sesi pengguna dalam 28 hari terakhir.”

Google Menampilkan Label Peringatan Baru di Play Store

Dalam postingan blog baru-baru ini, Google mengumumkan bahwa mulai 1 Maret, Play Store meluncurkan perawatan kualitas teknis penguncian layar untuk mengurangi pengurasan baterai. Peluncuran ini dilakukan secara bertahap ke aplikasi yang terdampak selama beberapa minggu berikutnya.

Google mengonfirmasi bahwa aplikasi yang secara konsisten melampaui ambang batas “Penguncian Layar Parsial Berlebihan” dalam data Android akan tercantum di Play Store dengan peringatan dan dikecualikan dari tampilan penemuan, seperti rekomendasi.

Perusahaan tersebut membagikan contoh pesan peringatan yang berbunyi: “Aplikasi ini mungkin menggunakan lebih banyak baterai daripada yang diharapkan karena aktivitas latar belakang yang tinggi.”