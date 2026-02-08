Cara Memulihkan Akun Google yang Sudah Terlanjur Dihapus

JAKARTA - Kehilangan akses ke akun Google yang terlanjur dihapus bisa menimbulkan kepanikan, terutama karena data seperti email, foto, dan riwayat pencarian tersimpan di sana. Namun, Google menyediakan periode pemulihan terbatas bagi akun yang baru dihapus, asal Anda bertindak cepat melalui proses resmi.

Periode Pemulihan

Google memungkinkan pemulihan akun yang dihapus baru-baru ini, biasanya dalam beberapa hari hingga sekitar 30 hari, tergantung kebijakan terbaru. Setelah masa itu, akun dan datanya akan hilang permanen tanpa kemungkinan pengembalian. Proses ini hanya berlaku untuk akun pribadi; akun bisnis (Google Workspace) mungkin memerlukan bantuan admin.

Langkah-langkah Pemulihan

Berikut langkah-langkah pemulihan yang dapat digunakan: